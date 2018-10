WhatsApp für Android unterstützt wohl bald Bild-in-Bild-Modus

Wenn ihr in WhatsApp für Android ein YouTube-Video geschickt bekommt, könnt ihr dieses nicht direkt im Messenger ansehen. Schon bald dürfte sich das mit einem Update ändern. Offenbar testen die Entwickler bereits eine Bild-in-Bild-Funktion.

Die Beta-Version 2.18.301 von WhatsApp für Android bringt ein Feature mit, über das ihr YouTube-Videos direkt in der App schauen könnt, berichtet WABetaInfo. Der Clip startet demnach in einem kleinen Fenster, sodass ihr währenddessen weiter Nachrichten schreiben könnt. Allerdings schließt sich das Video offenbar, sobald ihr zu einer anderen Konversation wechselt. Womöglich handelt es sich hier aber um einen Fehler, um den sich die Entwickler in der Test-Version noch kümmern.

Vollbild auf Wunsch

Neben dem Abspiel-Button bietet euch das Bild-in-Bild-Fenster noch ein Icon, mit dem ihr den YouTube-Clip im Vollbild-Modus anschauen könnt. Das Ganze sei zum Beispiel auch mit Videos von Facebook oder Instagram möglich. Besitzer eines iPhone dürften die Funktion bereits kennen: Das entsprechende Update haben die Entwickler bereits Ende November 2017 für iOS verteilt. In wenigen Wochen könnte das Feature auch für die stabile Version von WhatsApp für Android ausrollen.

Für die neue WhatsApp-Funktion ist offenbar mindestens Android 4.4 erforderlich. Selbst mit älteren Smartphones dürftet ihr daher von der Neuerung profitieren. Mit Android Oreo hat Google übrigens generell einen Bild-in-Bild-Modus eingeführt. Dieser funktioniert allerdings nicht mit der Gratis-Version von YouTube, dafür aber zum Beispiel mit Filmen und Serien der Netflix-App.