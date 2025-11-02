WhatsApp-Fans mit Apple Watch dürfen sich freuen: Meta bringt den beliebten Messenger endlich auf Apples Smartwatches. Nach der Wear-OS-App für Android-Uhren steht nun eine Testversion für iOS-Nutzer bereit – allerdings noch mit einigen Einschränkungen.

In der TestFlight-Version 25.32.10 von WhatsApp für iOS steckt erstmals ein Build für die Apple Watch. Wer teilnehmen darf, kann bereits einige Grundfunktionen ausprobieren: Ihr könnt Nachrichten lesen, per Schnellantwort reagieren, Emojis senden oder eine Antwort diktieren. Selbst das Scrollen durch ältere Nachrichten klappt. Damit ist WhatsApp auf der Apple Watch nicht mehr nur auf einfache Benachrichtigungen beschränkt.

Noch eingeschränkt, aber ein wichtiger Schritt

Ganz ohne iPhone läuft die App aktuell aber noch nicht. Um Nachrichten zu sehen oder zu beantworten, muss das gekoppelte iPhone in der Nähe sein. Ob zukünftige Versionen eine eigenständige Nutzung erlauben, ist noch unklar – wünschenswert wäre es allemal. Trotzdem: Für viele Apple-Watch-Besitzer ist das der Schritt, auf den sie seit Jahren warten.

Meta scheint bei Apple-Geräten ohnehin Gas zu geben. Nach der Einführung von Multi-Device-Unterstützung und den iPad-Apps für WhatsApp und Instagram folgt nun also die Smartwatch. Noch fehlt die Möglichkeit, neue Chats zu starten oder Kontakte zu durchsuchen, doch das dürfte nur eine Frage der Zeit sein.

Meta öffnet sich immer mehr für Apple

In den vergangenen Jahren hat sich Meta deutlich offener gegenüber dem Apple-Ökosystem gezeigt. Wo früher oft Zurückhaltung herrschte, will das Unternehmen seine Dienste jetzt möglichst vielen Nutzern zugänglich machen – unabhängig vom Gerät. WhatsApp auf der Apple Watch reiht sich damit in eine ganze Serie von Neuerungen ein, die Apple-Fans freuen dürften.

Auch an anderer Stelle bleibt Meta nicht untätig: Der Konzern arbeitet parallel an einer Multi-Account-Unterstützung für WhatsApp auf iOS. Wann das Update erscheint, steht allerdings noch nicht fest. Bis dahin ist die neue Watch-App ein willkommener Vorgeschmack – und zeigt, dass sich Geduld bei Meta-Nutzern langsam auszahlt.

