WhatsApp für iOS lässt Euch bald das Seitenverhältnis von Videos anpassen

Auf dem iPhone lässt sich in WhatsApp offenbar bald das Seitenformat von Videos ändern

Für Nutzerprofile, soziale Netzwerke und andere Zwecke können sich verschiedene Seitenformate für Videos anbieten. WhatsApp wird Euch daher womöglich in Zukunft erlauben, das Seitenverhältnis Eurer Clips einfach und schnell zu verändern. Das will zumindest der auf WhatsApp spezialisierte Beta-Tester und Leak-Experte WABetaInfo herausgefunden haben.

In seinem Tweet berichtet WABetaInfo, dass die neue Beta-Version von WhatsApp für iOS eine entsprechende Option anbietet. Die Test-Ausgabe des Messengers mit der Versionsnummer 2.17.4.57 erlaubt es damit beim Bearbeiten von Videos, das Seitenverhältnis etwa in 4:3, 5:3, 3:2 eine quadratische Form oder aber an das Format des Smartphone-Bildschirms anzupassen.

Auch für Fotos und GIFs möglich

Zwar unterstützt beispielsweise Instagram mittlerweile auch andere Bildformate als das originale quadratische Seitenverhältnis, doch kann die einfache und schnelle Anpassung des Seitenverhältnisses innerhalb von WhatsApp mitunter praktisch sein, wenn Ihr Medien in anderen Apps weiterverwenden möchtet. Wie WABetaInfo erklärt, stehen die genannten Optionen auch nicht nur bei der Bearbeitung von Videos, sondern auch für Fotos und animierte GIFs zur Verfügung.

Da das neue Feature gerade erst in die Beta-Version für iOS Einzug gehalten hat, ist es natürlich noch längst nicht absehbar, wann die Funktion auch Teil der finalen Fassung von WhatsApp sein wird. Da es sich beispielsweise im Vergleich zur Videotelefonie eher um ein einfaches Feature handelt, könnte die Möglichkeit zur Anpassung des Seitenverhältnisses aber schon mit einer der nächsten offiziellen Versionen in den App Store von Apple und damit auf die Smartphones der Nutzer gelangen.