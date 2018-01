WhatsApp funktioniert jetzt auch im Auto

CarPlay ermöglicht es Autofahrern, diverse iOS-Apps auf ihrem Navi zu nutzen – sofern Gerät und Anwendung die Apple-Plattform unterstützen. Bei WhatsApp war das bislang leider nicht der Fall. Das ändert sich nun.

Das Update auf Version 2.18.20 macht den Messenger jetzt bereit für den Einsatz im Auto, wie 9to5Mac berichtet. Nach der Aktualisierung sollte WhatsApp als Icon auf dem HomeSceen von CarPlay erscheinen. Wie auf dem iPhone auch informiert euch ein roter Benachrichtigungszähler in der rechten oberen Ecke des Icons über nicht abgerufene Nachrichten.

Siri nimmt euch das Tippen ab

Außerdem informiert euch CarPlay via Einblendung über eingehende Nachrichten. Tippt ihr darauf, liest euch Siri den Inhalt vor – schließlich sollt ihr beim Fahren die Augen nicht von der Straße abwenden. Aus demselben Grund ist es nicht möglich, Nachrichten zu schreiben. Stattdessen diktiert ihr Siri, was ihr euren WhatsApp-Kontakten mitteilen wollt, und schickt die Nachricht dann per Sprachbefehl ab.

Im Grunde bietet WhatsApp in Verbindung mit CarPlay also den gleichen Funktionsumfang wie Apples eigene Nachrichten-App, die seit jeher in das Hands-Free-System integriert ist. Eine Ausnahme besteht jedoch: WhatsApp erlaubt es euch offenbar nicht, durch die Liste eurer Unterhaltungen zu scrollen.

Um CarPlay verwenden zu können, benötigt ihr ein kompatibles Navigationsgerät. Viele Hersteller statten ihre Neuwagen aktuell damit aus – natürlich gegen Aufpreis. Inzwischen bieten Dritthersteller aber auch Lösungen zum Nachrüsten von CarPlay an. Ob für die Nutzung der Plattform zusätzliche Kosten entstehen, hängt vom jeweiligen Fahrzeughersteller ab.