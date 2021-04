WhatsApp hat die iOS-Version des beliebten Messengers verbessert. Das Update bringt euch eine neue Bildervorschau sowie ein neues Gruppen-Chat-Feature. Wir verraten euch, was es mit den Funktionen auf sich hat, und erklären, wie ihr sie benutzt.

Es gibt ein Update für die iOS-Version von WhatsApp. Der Download steht ab sofort im App Store zur Verfügung und verbessert zwei Funktionen, die wir tagtäglich nutzen. Bei der ersten handelt es sich um die Bildervorschau, die wir zu sehen bekommen, wenn wir Bilddateien erhalten oder versenden. Die zweite Funktion fügt den Gruppen-Chats eine neue Schreiboption hinzu, die wir bereits aus dem einfachen Chat kennen.

WhatsApp für iPhone: Endlich das ganze Bild sehen

Wenn wir bisher eine Bilddatei in WhatsApp verschickten oder erhielten, wurde uns das Bild in einem kleinen quadratischen Rahmen angezeigt. Das Problem bei dieser Art der Vorschau ist, dass das Format oft das Wichtigste abschneidet. Erst, wenn ihr das Bild herunterladet oder im Messenger öffnet, könnt ihr es richtig sehen. Dank des Updates ist das nun aber nicht mehr der Fall. WhatsApp zeigt Bilder nun unbeschnitten in der Vorschau im Chatverlauf an.

Verschwindende Nachrichten in Gruppen-Chats

Das Feature "Verschwindende Nachrichten“ ist nichts Neues in WhatsApp. Wenn ihr euch mit einem einzelnen Bekannten unterhaltet, könnt ihr mit dem Feature Nachrichten verschicken, die sich nach einer gewissen Zeitspanne selbst löschen. Neu ist allerdings, dass euch diese Funktion auf dem iPhone nun auch in Gruppen-Chats zur Verfügung steht. Gruppen-Admins haben allerdings die Möglichkeit, "Verschwindende Nachrichten“ zu erlauben oder zu verbieten.

WhatsApp-Update nur für iOS

Weitere neue Funktionen finden sich leider nicht in dem WhatsApp-Update für das iPhone. Verwunderlich ist, dass die Verbesserungen bisher nicht für die Android-Version des Messengers bereitstehen. Ein Update ist bei Google Play jedenfalls nicht zu finden, doch vielleicht reicht das Unternehmen hier später eines nach.

