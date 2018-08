WhatsApp: Gleichzeitig Chatten und Videos abspielen auch für Android-Nutzer

Gleichzeitig Chatten und Videos abspielen ist demnächst auch in WhatsApp möglich

Gleichzeitig per WhatsApp chatten und Videos schauen - das soll demnächst auch für Android-Nutzer funktionieren.

Die iOS-Version von WhatsApp glänzt bereits seit Anfang des Jahres mit einer raffinierten Bild-in-Bild-Funktion (PiP), auf die Android-User bisher verzichten mussten: iPhone und iPad-Nutzer können damit Links zu Videos von Instagram, Facebook oder YouTube, die sie über den Messenger empfangen haben, abspielen, ohne die Chat-App zu verlassen.

Bis zur offiziellen Veröffentlichung ist noch Geduld gefordert

Das funktioniert verhältnismäßig einfach: Mit einem Klick auf das Play-Symbol in der Miniaturvorschau wird das entsprechende Video gestartet. Wechselt man währenddessen in den Chat-Verlauf, bricht die Wiedergabe nicht mehr ab, sondern legt sich in einem kleinen Fenster über die Messenger-App.

Allerdings braucht es noch etwas Geduld, bis diese PiP-Funktion auch auf Android-Smartphones und Tablets erhältlich ist: WhatsApp hat das neue Update gerade erst im "Google Play Beta"-Programm eingereicht, in den nächsten Wochen wird das Feature daher noch auf Herz und Nieren geprüft, bevor es in die fertige Version integriert wird. Wer also gerade die gerade WhatsApp-Version aktualisiert hat, darf sich nicht wundern, dass der Bild-in-Bild-Modus noch nicht vorhanden ist.

Und noch eine Einschränkung gibt es: Für Instagram Storys wird diese Funktion leider nicht zur Verfügung stehen.