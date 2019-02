WhatsApp: Informationen zum Datenverbrauch wohl bald übersichtlicher

WhatsApp sagt euch vielleicht bald noch genauer, wofür die App euer Datenvolumen verwendet hat. Der Messenger-Dienst arbeitet derzeit an einem Update, dass die Übersichtlichkeit von Informationen verbessern soll. Auch kleine Design-Änderungen sollen im Gepäck der Aktualisierung sein.

In einer aktuellen Beta von WhatsApp finden sich offenbar Hinweise auf die neue Darstellung des Datenverbrauchs, berichtet Android Police. So könnt ihr beispielsweise künftig auf einen Blick ablesen, wie viel Datenvolumen die App für Up- und Download verbraucht hat. Insgesamt sind die Informationen offenbar bald viel übersichtlicher angeordnet. Ihr könnt etwa auch sehen, wie viele Daten die Anwendung verwendet hat für: Anrufe, Medien, Backups, Nachrichten, Statusanzeigen und Roaming.

Neue Icons und mehr Informationen

Doch das Update für WhatsApp soll auch andere Neuerungen mitbringen: So weist das Einstellungsmenü der Beta neue Icons auf. Unter den jeweiligen Menüpunkten finden sich zudem detailliertere Informationen: Bei "Account" beispielsweise steht im Menü direkt darunter, was Nutzer dort einstellen können: "Privatsphäre", "Sicherheit" und "Nummer". Wann das Update flächendeckend ausrollen soll, ist derzeit noch nicht bekannt.

WhatsApp für iOS hat unlängst ein Update erhalten, das nicht zuletzt auf die neuen Apple-Geräte abzielt: Mit dem iPhone Xs beispielsweise könnt ihr die App nun auch mit eurem Gesicht entsperren. Auf älteren iPhones funktioniert dies nun auch per Fingerabdruck. Derweil ist es fraglich, ob Mark Zuckerbergs Pläne zur Zusammenlegung von Instagram, WhatsApp und Facebook aufgehen: Zumindest in der EU könnte die Datenschutz-Grundverordnung eine solche Plattform verhindern.