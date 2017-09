WhatsApp kann bald Nachrichten zurückholen: Server werden schon vorbereitet

Schon seit vergangenem Jahr ist ein Feature für WhatsApp im Gespräch, das in Zukunft viele Streitigkeiten verhindern könnte: Das zurückholen versendeter Chat-Nachrichten. Wie der auf den Messenger spezialisierte Leak-Spezialist und Beta-Tester WABetaInfo nun berichtet, könnte der Release bald bevorstehen.

Hattet Ihr das schon einmal? Ihr schreibt in Eile einem Bekannten via WhatsApp und stellt im Nachhinein fest, dass Ihr den falschen Kontakt ausgewählt hattet. So eine Verwechslung kann je nach Thema und verwechselten Personen zu Verwirrung oder sogar Ärger führen. Kein Wunder also, dass sich viele WhatsApp-Nutzer seit geraumer Zeit die Möglichkeit wünschen, versendete Nachrichten zurückzuholen. Laut WABetaInfo könnte das Warten aber demnächst ein Ende haben, denn bei WhatsApp sollen die Server bereits auf das Feature vorbereitet werden.

Nicht unbegrenzt Zeit

Wie der Leak-Experte berichtet, funktioniert "Für alle löschen" bereits auf den Servern: Entfernt ein Nutzer eine Nachricht, gibt der Server den Befehl zum Löschen an alle Empfänger weiter, so dass die Nachricht quasi "zurückgeholt" wird. Die Entwickler von WhatsApp müssen die Funktion nun bloß noch auf allen Servern und anschließend in den Apps auf den Smartphones aller Nutzer aktivieren. Eine Schätzung, wie lange dies dauern könnte, liefert WABetaInfo nicht.

Eine weitere offene Frage ist zudem, wie viel Zeit Nutzern zum Löschen von Nachrichten bleiben wird, wenn die Funktion erst einmal genutzt werden kann. Gerüchten zufolge sollte es ein Limit von fünf Minuten geben. Unklar ist aber auch, was geschieht, wenn ein Empfänger die Nachricht bereits gelesen hat. Näheres erfahren wir womöglich schon bald, wenn das Feature endlich verfügbar ist.