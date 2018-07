WhatsApp könnte euch künftig vor gefährlichen Links warnen

In der aktuellen Android-Beta von WhatsApp taucht offenbar ein neues Sicherheitsfeature auf, das euch davor bewahren soll, Opfer von Spam- und Phishing-Attacken zu werden. Die Anwendung kann wohl schon bald an euch geschickte Links analysieren – oder zumindest grob einordnen.

Als beliebtester Messenger lockt WhatsApp auch Personen an, die das weit verbreitete Nachrichtentool für kriminelle Machenschaften oder Betrügereien nutzen. Viele locken mit Gewinnspielen und bringen Phishing-Links in den Umlauf. Das könnte sich künftig ändern, wie WABetaInfo berichtet. Das Feature nennt sich "Suspicious Link Detection" und schreibt sich auf die Fahne, verdächtige Links zu entdecken. Wird euch ein Link zugeschickt, überprüft die Anwendung offenbar, ob dieser auf eine vertrauenswürdige Webseite führt oder ihr zu einer Fake-Seite weitergeleitet werdet. Zudem wird untersucht, ob ein Link Sonderzeichen enthält oder nicht.

So funktioniert das Sicherheits-Tool

Der Check erfolgt der Quelle zufolge lokal, es werden keine Daten an die WhatsApp-Server gesendet. Besteht ein Link den Test nicht, zeigt euch die Anwendung dies mit einer deutlichen roten Warnung an. Tippt ihr dennoch auf den gefährlichen Link, soll ein zweiter Hinweis folgen. Die Funktion taucht in der Android-Beta-Version 2.18.206 auf, ist allerdings noch nicht aktiv. Das Feature stecke noch mitten in der Entwicklung, so WABetaInfo. Bis ihr es wirklich testen könnt und es in der Folge womöglich in die stabile Version übernommen wird, müsst ihr euch also noch etwas gedulden.

Zuletzt gab es immer wieder News von betrügerischen Aktivitäten, die auf WhatsApp die Runde machen. Betrüger locken unter anderem mit einem Adidas-Gewinnspiel, Eintrittskarten für den Heide Park oder Milka-Schokolade. Die Verbraucherzentrale warnte im vergangenen Jahr ebenfalls vor Gutschein-Betrügern.