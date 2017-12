WhatsApp lässt euch in Gruppenchats bald auch Privatnachrichten schreiben

WhatsApp lässt euch Dinge bald einfacher unter vier Augen klären: Eine neue Funktion für Gruppenchats ermöglicht es euch, auf eine bestimmte Nachricht nur an dessen Verfasser zu antworten. Der Kontext bleibt dabei offenbar erhalten, was euch ebenfalls Zeit sparen dürfte.

Getestet wird die neue Funktion wohl dort, wo es keiner mitbekommt: Laut WABetaInfo hat es das Feature in die Beta des Messengers für das totgesagte Betriebssystem Windows 10 Mobile geschafft. Innerhalb von Gruppenchats sei es möglich, direkt auf eine Mitteilung mit einer Privatnachricht an den Verfasser zu reagieren. Dabei handle es sich um einen neuen Menüpunkt für Texte, der sich neben weiteren Optionen wie "Kopieren" und "Weiterleiten" einreiht.

Inklusive Zitat

Praktisch: Offenbar wird der angewählte Textausschnitt automatisch als Zitat mit einbezogen. Dadurch weiß die kontaktierte Person sofort, dass es um ihre Nachricht aus dem Gruppenchat geht. Lange Erklärungen könnt ihr euch dementsprechend in eurer WhatsApp-Mitteilung sparen – der Kontext ist eben schon vorhanden.

Ganz neu sind private Antworten auf Nachrichten in Gruppenchats aber nicht: Die Funktion tauchte bereits Anfang Dezember 2017 in WhatsApp-Web und in der Desktop-App des Messengers auf. Wann es das Feature für Android und iOS in der finalen Version gibt, ist jedoch noch nicht bekannt. Es könnte aber innerhalb der nächsten Wochen schon so weit sein oder Anfang 2018.