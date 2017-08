WhatsApp lässt Euch Status-Meldungen nun einfärben und mit Links versehen

WhatsApp hat in den vergangenen Monaten eine Erweiterung des Status-Features vorbereitet, nun sollt Ihr Zugriff darauf erhalten. Wie der auf WhatsApp spezialisierte Leak-Experte WABetaInfo via Twitter meldet, haben die Entwickler des Messengers damit begonnen, die Funktion auf iOS-, Windows- und Android-Geräten freizuschalten.

Schon in den vergangenen Wochen und Monaten hatten wir darüber berichtet, dass WhatsApp offenbar versteckt im Hintergrund weiter am Status-Feature feilt. Erweiterte Möglichkeiten wie die zur Formatierung des Textes und für die Wahl der Hintergrundfarbe sollen bereits in vergangenen Versionen versteckt gewesen sein. Ein weiteres Update für die Aktivierung des Features ist daher offenbar nicht notwendig.

Auch Links sind erlaubt

Dem Bericht zufolge können weltweit immer mehr Nutzer des Messengers von den neuen Funktionen Gebrauch machen und ihre Statusmeldungen aufmotzen. Wer es vielleicht nicht so mit Farben und dem Design hat und lieber Informationen vermitteln möchte, der dürfte sich darüber freuen, dass Statusmeldungen nun auch Links enthalten dürfen.

Ob die Statusmeldungen innerhalb von WhatsApp dank der Erweiterung häufiger zum Einsatz kommen, muss die Zeit zeigen. Bislang haben wir das Gefühl, dass die Funktion nicht zu den beliebtesten Features im Messenger gehört. Ob das nun daran liegt, dass der Start des Statusbereichs recht holprig verlief, oder dass Nutzer bereits andere Apps verwenden, um begrenzt haltbare Statusmeldungen abzusetzen, ist fraglich. Was haltet Ihr vom WhatsApp-Status?