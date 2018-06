WhatsApp macht Schluss mit nervigen Gruppen-Chats

Eine neue Funktion für WhatsApp ist freigeschaltet: In Gruppen können bestimmten Mitgliedern die Schreibrechte entzogen werden. Diese können neue Nachrichten dann nur noch lesen.

In einigen WhatsApp-Gruppen herrscht das pure Chaos, in dem wichtige Nachrichten untergehen. Durch das jüngste Update können Administratoren dem Trubel einen Riegel vorschieben und die Gruppeneinstellungen so ändern, dass nur noch Admins Nachrichten versenden dürfen. Das kann insbesondere in den Gruppen hilfreich sein, die zum Beispiel überwiegend zur Bekanntgabe von Terminen gedacht sind.

Unsere Empfehlung Apple iPhone 8 + gratis AirPods für Junge Leute

So ändert ihr die Schreibrechte

Um die neue Option zu nutzen, navigiert ihr in die Gruppe, geht rechts oben auf die drei horizontalen Punkte und wählt "Gruppeninfo" aus. Tippt nun auf "Gruppeneinstellungen". Hier konntet ihr bisher "Gruppenadmins bearbeiten" und auswählen, wer alles die "Gruppeninfo bearbeiten" darf. Ab sofort können Administratoren auch auswählen, wer alles "Nachrichten senden" kann.

Leider könnt ihr bislang nur zwischen "Alle Teilnehmer" und "Nur Admins" wählen. Zu Letzteren könnt ihr Gruppenmitglieder, die ihre Schreibrechte behalten sollen, aber ja auch einfach benennen. Zu reinen Lesern werden die anderen Mitglieder allerdings nicht gemacht. Sie können auf "Nachricht an Admin" tippen und diesen privat schreiben.

WhatsApp scheint die neue Funktion serverseitig freigeschaltet zu haben. Ihr müsst eure App also wohl nicht extra aktualisieren. Im App Store von Apple taucht eine entsprechende Information bereits im Changelog zur Versionsnummer 2.18.70 auf. In Googles Play Store fehlt bislang jede Info. Auf unseren Android-Geräten können wir die neue Gruppeneinstellung allerdings bereits nutzen.