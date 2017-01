WhatsApp: Phishing-Betrüger locken mit Gratis-Internet

Offenbar wird WhatsApp zur Sammelgrube für zahlreiche Betrüger: Nachdem erst kürzlich Kettenbriefe mit Fake-Gratis-Gutscheinen über 100 Euro für diverse Supermarktketten die Runde gemacht haben, steht laut BILD schon die nächste Masche in den Startlöchern.

In diesem Fall sollen die Betrüger mit einer Nachricht locken, die kostenloses Internet verspricht. Wer sich das Gratis-Datenvolumen für seine Mobilfunkverbindung aneignen will, müsse vorher den in der WhatsApp-Message enthaltenen Link im Browser öffnen. Auf der Internet-Seite werde der ahnungslose Nutzer anschließend dazu aufgefordert, den Kettenbrief an 13 Freunde weiterzuleiten – sonst könne der Service angeblich nicht genutzt werden. Zur Untermauerung der Glaubwürdigkeit seien zudem mehrere Fake-Kommentare auf der Seite vorhanden.

Vorsicht mit persönlichen Daten

Wer den Anweisungen im WhatsApp-Kettenbrief und auf der Webseite gutgläubig folgt, erhält am Ende allerdings nicht das versprochene Gratis-Datenvolumen, sondern höchstens eine Menge Probleme: Es handelt sich um einen Phishing-Versuch, der Euch etwa zur Installation gefährlicher Apps bringen will – oder zu einem Abonnement teurer Dienste führt. Die Betrüger zielen mit dem Kettenbrief offenbar darauf ab, Eure persönlichen Daten oder sogar Bankdaten zu ergattern.

Ihr solltet Euch eine WhatsApp-Nachricht oder einen Link deshalb immer ganz genau ansehen, bevor Ihr eine Webseite besucht oder irgendwelchen Anweisungen folgt. Besonders, wenn angeblich die Eingabe wichtiger persönlicher Daten gefordert wird. Es ist selbst dann Vorsicht geboten, wenn Ihr ein solches Angebot direkt von guten Freunden weitergeleitet bekommt. Gratis ist im Leben meist nur die Lehre, die Ihr aus solchen Phishing-Versuchen zieht. Im Zweifel klärt auch die Webseite Mimikama über viele aktuelle Betrugsversuche auf.