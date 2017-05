WhatsApp schafft Übersicht: Ab sofort könnt Ihr Chats anpinnen

WhatsApp schafft Ordnung im Chat-Dschungel: Die Anwendung bietet unter Android nun die Möglichkeit, bis zu drei Chats oben anzupinnen. Das Trio wird durch neuere Nachrichten aus anderen Gruppen und Privatnachrichten nicht nach unten gedrängt.

"Fixiere Chats oben auf deiner Chats-Liste, damit Du sie schneller finden kannst". So kündigt WhatsApp im Play Store die neue Sticky-Funktion an, die den Messenger übersichtlicher macht. Die Nachricht dürfte entsprechend insbesondere die Nutzer freuen, die in der App in vielen Chats mit unterschiedlichen Gesprächspartnern aktiv sind.

So funktioniert die Sticky-Funktion

Um einen Chat anzupinnen, tippt Ihr in der Übersicht auf einen Verlauf und haltet den Finger darauf fest. Der ausgewählte Bereich wird grau hinterlegt. Am oberen Bildschirmrand öffnet sich eine kleine Leiste. Ihr könnt nun durch einfaches tippen auf bis zu zwei weitere Verläufe weitere private Konversationen oder Gruppenchats auswählen und grau markieren. Tippt in der Leiste auf die kleine Heftnadel und die ausgewählten Chats sind von nun an oben angepinnt. Sie werden mit einer kleinen Stecknadel gekennzeichnet.

Einen festgepinnten Verlauf entfernt Ihr auf demselben Weg: Tippt einen Chat an und haltet den Finger darauf fest. Erneut taucht oben eine Leiste mit diversen Funktionen auf. Wählt nun die durchgestrichene Heftnadel aus. Der Chat wird anschließend wieder chronologisch eingeordnet. Kleiner Wermutstropfen für iPhone-Nutzer: Bisher integrierte WhatsApp die Funktion nur in Android, iOS geht bisher leer aus. Ein entsprechendes Update wird aber wohl bald nachgereicht. WhatsApp testete die Funktion bereits in der Beta 2.17.163.

Nutzern von WhatsApp-Konkurrent Telegram dürfte das Feature ohnehin bekannt vorkommen. Der Messenger verfügt bereits seit einiger Zeit über die Funktion. WhatsApp wird demnächst ein weiteres bereits aus Telegram bekanntes Feature integrieren. In der nächsten Version lassen sich bereits versendete Nachrichten per "Recall" löschen.