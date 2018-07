WhatsApp: Siri kann nun auch in Gruppenchats schreiben

WhatsApp für iOS hat ein Update erhalten: Wer den Messenger auf einem iPhone verwendet, kann über Siri ab sofort Nachrichten in Gruppenchats schreiben. Die Aktualisierung steht bereits zum Download im App Store bereit.

Der Versand von WhatsApp-Nachrichten über Siri ist bereits seit Längerem möglich. Seit Version 2.16.10 und dem Rollout von iOS 10 ist der Messenger dazu in der Lage. Allerdings konnte Apples Sprachassistentin bisher nur einzelnen Kontakten Nachrichten zukommen lassen. Mit dem Update auf Version 2.18.80 versendet die Assistenz Mitteilungen nun auch an ganze WhatsApp-Gruppen. Die Aktualisierung ist 110.8 MB groß und bringt keine weiteren neuen Features für den Messenger mit.

WhatsApp muss nicht geöffnet sein

Über Siri Nachrichten an Gruppen zu versenden, ist denkbar einfach: Ihr wählt zunächst die gewünschte Gruppe aus und beginnt dann zu diktieren. Nach eurer Ansage bittet euch Siri darum, den Versand der Mitteilung zu bestätigen. Gebt ihr der Sprachassistentin grünes Licht, erscheint der Text in der entsprechenden Gruppe.

Siri kann sogar dann Nachrichten an WhatsApp-Gruppen verschicken, wenn ihr den Messenger gar nicht geöffnet habt. Dazu aktiviert ihr die Sprachassistentin auf eurem iPhone und sagt: "Sende eine Nachricht an WhatsApp-Gruppe [Name ]." Solltet ihr Teil mehrerer ähnlich bezeichneter Gruppen sein, erscheint eine Liste, aus der ihr die richtige auswählen könnt. Seit 2017 kann Siri euch übrigens auch WhatsApp-Nachrichten vorlesen – zum Beispiel über den Befehl: "Hey Siri, lies mir meine letzte WhatsApp-Nachricht vor."