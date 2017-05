WhatsApp: So sieht es aus, wenn Ihr Nachrichten zurückholt

Schon seit geraumer Zeit heißt es, dass Ihr in Zukunft über WhatsApp gesendete Nachrichten zurückholen könnt. Das Feature unterscheidet sich von der bereits im Messenger vorhandenen "Löschen"-Funktion. In der aktuellen Beta soll nun zu sehen sein, wie das Zurückrufen aussehen wird. Noch ist aber nicht klar, wie das Ganze final funktionieren wird.

Wenn Ihr in der aktuellen WhatsApp-Version lange auf eine Nachricht drückt und den "Löschen"-Button betätigt, wird der entsprechende Inhalt nur auf Eurem Smartphone gelöscht. Über "Zurückrufen" ist es jedoch künftig möglich, Texte, Bilder und Co. auch beim Empfänger zu entfernen. Wie Caschys Blog berichtet, ist das Feature in der aktuellen Beta des Messengers bereits eingebaut, funktioniert aber noch nicht.

In diesem Artikel o2 Free S

Auswahl beim Löschen

Demnach müsst Ihr mit einem Android-Smartphone zunächst bei einer Mitteilung auf den "Löschen-Button" drücken, um die neue Funktion zu finden. Anschließend stelle Euch WhatsApp vor die Wahl: Wollt Ihr den Inhalt nur auf Eurem Gerät entfernen, oder ihn zurückrufen? Wenn Ihr Euch für "Zurückrufen" entscheidet, ist die Nachricht offenbar auf Eurem Gerät weiterhin zu sehen, doch darunter stehe der Hinweis "Du hast diese Nachricht zurückgerufen". Beim Empfänger sei sie komplett verschwunden.

Noch ist nicht ganz klar, welche Einschränkungen für das Zurückrufen von Nachrichten gelten. Angeblich kann die Funktion nur in einem bestimmten Zeitfenster nach dem Absenden der Mitteilung genutzt werden. Es ist ebenfalls möglich, dass Nachrichten auch dann nicht mehr zurückgeholt werden können, wenn der Empfänger sie bereits gelesen hat. Wir wissen spätestens dann mehr, wenn das Feature endlich das Beta-Stadium verlässt und für alle WhatsApp-Nutzer ausrollt.