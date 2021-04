Kennt ihr das? Eure Freunde sind zu faul zum Schreiben und setzen bei WhatsApp stattdessen auf eine Sprachnachricht. Hier gibt es dann zwei Arten von Personen: Die einen reden zu langsam, die anderen müssen über Minuten hinweg nicht einmal Luft holen. Für den Messenger ist nun ein Feature in Arbeit, das letztere Personengruppe zum Albtraum macht.

Für kurze Zeit ist eine neues Feature in der Android-Beta von WhatsApp aufgetaucht. Dies erlaubte euch, die Wiedergabegeschwindigkeit von Sprachnachrichten anzupassen, wie Android Police berichtet. Demnach ermöglicht die Funktion, eine Nachricht auf der 1,5- oder zweifachen Geschwindigkeit abzuspielen. Aktuell hat Facebook die Funktion serverseitig wieder abgeschaltet.

Für diese Freunde, die wir alle kennen...

Es gibt durchaus Personen, bei denen so eine Funktion Sinn ergibt. Und zwar, wenn eure Freunde in der Regel sehr langsam sprechen und ihr deshalb schon nervös mit dem Bein wackelt, da euer Kontakt einfach nicht zum Punkt. In solchen Fällen wäre das Feature aus der Beta wohl durchaus ein Segen.

Richtig spannend wird es allerdings, wenn ihr es mit einer Sprachnachricht von einer Person zu tun bekommt, die generell schon in einer sehr hohen Geschwindigkeit spricht. Also Personen wie mich. Wer da das Tempo der Nachricht aufdreht, benötigt schon starke Nerven und eine hohe Auffassungsgabe. Hier wäre es eher angebracht, wenn WhatsApp auch das Abspielen auf halber Geschwindigkeit ermöglicht. Was vermutlich auch noch sehr witzig klingen würde.

Kommt das Feature aus der Beta heraus?

Noch ist unklar, ob es die Funktion aus der Beta in die reguläre Variante des Messengers schafft. Ebenso ist unbekannt, wieso WhatsApp das Feature derzeit wieder aus der Testversion geworfen hat. Ob es die Entwickler mit einem schnellen Sprecher zu tun bekamen und den Beschleuniger deshalb panisch aus der Beta entfernt haben?

Wir sind jedenfalls gespannt, ob und wann die schnellen Sprachnachrichten wieder auftauchen. Und ob auch ein langsameres Abspielen als Feature folgt.

