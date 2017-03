WhatsApp Status erhält reihenweise vernichtende Nutzerkritiken

Das neue Stories-Feature von WhatsApp handelt dem Messenger reihenweise miese Kritiken ein. Im App Store etwa hat das Status-Update derzeit eine Bewertung von nur 1,4 Sternen. Der Play Store wiederum filtert Bewertungen zwar nicht nach Version, doch lassen auch dort viele Kommentare kein gutes Haar an dem neuen Feature.

"WhatsApp Status ist doof" – so oder so ähnlich lässt sich die Kritik vieler Nutzer zu dem Snapchat-ähnliches Feature der App zusammenfassen. Seit die Funktion Ende Februar 2017 ausgerollt ist, häufen sich derartige Verrisse in den Marktplätzen. CURVED-Leser scheinen diese Ansicht zu teilen: Jans Artikel über alles Wissenswerte rund um die Status-Funktion hat inzwischen schon rekordverdächtige 738 Mal "Weg damit!" eingeheimst. Tendenz steigend.

Sicherheitsproblem unter Android

Unterdessen soll eine Rückkehr einer rein textbasierten Statusangabe bereits in Arbeit sein. Das berichtet WABetaInfo, der als Betatester Zugriff auf geplante WhatsApp-Funktionen hat. Doch nicht alle Funktionen landen auch in der finalen Version des Messengers, sodass vorerst unklar ist, wie es mit dem Status-Update weitergeht. Der negative Tenor der jüngsten Aktualisierung dürfte aber auch am Mutterkonzern Facebook nicht vorbeigegangen sein.

Erst vor Kurzem gab es eine weitere Hiobsbotschaft für Nutzer von WhatsApp – allerdings nur für Besitzer eines Android-Geräts: Offenbar sind weder Fotos noch Videos vor den Blicken Dritter sicher, wie Sicherheitsexperten des Fraunhofer-Instituts aufgefallen ist. Demnach ist zwar die Übertragung sicher, gespeichert werden Medien aber unverschlüsselt. Wie es scheint, haben die Entwickler von WhatsApp noch einiges an Arbeit vor sich, um die Nutzer wieder zufriedenzustellen.