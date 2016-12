WhatsApp: Status-Meldungen sollen offenbar wichtiger werden

In Zukunft sollt Ihr in WhatsApp auch Status-Bilder einstellen können

Die Status-Meldung ist ein Feature, das in WhatsApp gefühlt eher selten verwendet wird. Nicht wenige Nutzer haben die voreingestellte Botschaft "Hey there! I am using WhatsApp" noch nicht einmal editiert, seitdem sie den Messenger installiert haben. Wie der Beta-Tester und Leak-Experte WABetaInfo berichtet, könnte die Funktion in Zukunft aber sehr viel interessanter werden.

In den aktuellen Beta-Versionen von WhatsApp für Windows 10 Mobile und iOS sollen neue Optionen für den Status-Bereich des Messengers versteckt sein. Laut WABetaInfo lassen sich hier beispielsweise für vordefinierte Zeiträume auch Bilder einstellen, die den Status widerspiegeln. Auch sollen Nutzer den Status-Eintrag kommentieren und an bestimmte Kontakte weiterleiten können.

Benachrichtigung bei Status-Änderung

Das Status-Icon in WhatsApp soll außerdem Nutzer darüber informieren, wenn es Neuigkeiten in diesem Bereich gibt. Hierzu könnten beispielsweise Benachrichtigungen über Kommentare zum eigenen Status und auch Status-Änderungen von Euren Kontakten zählen. Selbst entworfene Status-Beiträge können außerdem wohl gelöscht werden.

Ob das neue Feature in dieser Form in eine finale Version von WhatsApp einfließen wird, ist unklar. Da sich der Bereich offenbar noch in der Entwicklung befindet, könnten die Verantwortlichen noch Änderungen an der Funktionsweise vornehmen. Dementsprechend ist auch nicht bekannt, wie lange es noch dauern wird, bis eine finale Version von WhatsApp die erweiterten Statusmeldungen erhält, oder wann weitere Beta-Nutzer auf das Feature zugreifen können.