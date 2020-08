WhatsApp: Bald findet ihr Bilder, Videos und Musik im Handumdrehen

Viele von euch dürften das kennen: Ihr sucht in WhatsApp nach einem Bild und scrollt ... und scrollt ... und scrollt. Irgendwann einmal taucht das Objekt eurer Begierde dann auf – oder auch nicht. Künftig geht das alles deutlich schneller.

Denn die Entwickler des Messengers testen derzeit eine Suchfunktion, die es euch erleichtern wird, Bilder, Videos und Musik in WhatsApp-Chats aufzuspüren. Wie WABetaInfo berichtet, steht die "Advanced Search"-Option bereits immer mehr Beta-Nutzern zur Verfügung. Sollte der Test erfolgreich verlaufen, dürfen wir uns wohl bald alle über das Feature freuen.

In WhatsApp nach Bilder, Videos und Links suchen

Die neue Funktion sei in der Beta-Version 2.20.197.7+ enthalten und ermögliche es euch, in WhatsApp nach bestimmten Dateitypen zu suchen. Zur Auswahl stünden neben Bildern auch Videos, GIFs, Audio-Dateien, Links und Text-Dokumente. Folgender Tweet zeigt die genannten Filtermöglichkeiten:

Über diverse Buttons werdet ihr also die Möglichkeit haben, eure Suche auf bestimmte Datei-Typen zu beschränken. WhatsApp zeige euch dann alle passenden Dateien an – wahlweise in einer bestimmten Unterhaltung oder Chat-übergreifend. Letzteres ist besonders dann nützlich, wenn ihr nicht mehr sicher seid, mit wem ihr eine Datei geteilt beziehungsweise von wem ihr diese bekommen habt.

Auf die Sprünge helfen könnt ihr dem Messenger offenbar, indem ihr zusätzlich einen Suchbegriff eingebt. Bei Bildern und direkt hochgeladenen Videos dürfte das aber nur helfen, wenn ihr den Dateinamen kennt. Anders verhält es sich vermutlich bei YouTube-Videos. Hier könnten Wörter aus Titel oder Beschreibung die Suche beschleunigen.

WhatsApp-Chats nach Datum durchsuchen

Es handelt sich nicht um die einzige kommende Verbesserung an der WhatsApp-Suche. Zukünftig soll es etwa auch möglich sein, Chat-Inhalte nach Datum zu filtern: Über ein eingeblendetes Karussell werdet ihr angeblich Tag, Monat und Jahr eingeben können. Unklar ist, ob sich diese Option mit der Datei-Suche kombinieren lassen wird.

Ihr wollt wissen, welche WhatsApp-Neuerungen sonst noch auf uns zukommen? Das verraten wir euch in einem anderen Artikel.