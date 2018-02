WhatsApp testet mobiles Bezahlen

Endlich geht es los: Erste Personen können nun die seit Langem prophezeite Bezahlfunktion innerhalb von WhatsApp nutzen. Zum Test steht das Feature allerdings vorerst einem kleinen Kreis an Nutzern zur Verfügung – und das ausschließlich in Indien.

Das neue Feature erlaubt es Nutzern, via WhatsApp Geld an andere Nutzer des Messengers zu überweisen oder von diesen zu empfangen, berichtet TechCrunch. wie das in der Praxis aussieht, verrät euch ein Screenshot, den WABetaInfo über seinen Twitter-Account veröffentlicht hat. Den Tweet findet ihr am Ende des Artikels.

Geld verschicken wie Fotos

Das Bezahl-Feature von WhatsApp soll von UPI profitieren ("Unified Payments Interface") und in der aktuellen Beta bereits eine ganze Reihe an indischen Banken unterstützen. Nutzer verifizieren die Funktion zunächst mit ihrer Telefonnummer und wählen dann eine der unterstützten Banken aus. Anschließend können Nutzer von der normalen Benutzeroberfläche aus Bezahlungen einleiten. Ein entsprechender Button findet sich in der Liste mit denen zum Verschicken von Bildern, Videos oder einem Ort.

Gerüchte zu der Bezahlfunktion in dem Messenger sind bereits Anfang 2017 aufgetaucht: Auch damals schien das Feature bereits vor allem für den indischen Markt gedacht gewesen zu sein. Neue Hinweise auf "WhatsApp Payments" gab es dann Ende 2017. Bisher ist noch völlig unklar, ob und wann das Feature auch außerhalb von Indien zur Verfügung stehen könnte.