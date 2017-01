WhatsApp und Co.: Messenger führen Apps des Jahres 2016 an

Diese Apps waren 2016 in Deutschland gefragt: Nicht ganz überraschend landet WhatsApp an der Spitze der populärsten Anwendungen des vergangenen Jahres. Doch auch andere Facebook-Apps dominieren die Bestenliste.

So landet beispielsweise der Facebook Messenger hinter WhatsApp auf Platz zwei der in Deutschland am häufigsten heruntergeladenen Apps, wie Caschys Blog unter Berufung auf Daten von App Annie berichtet. Platz drei nimmt Facebook ein, gefolgt von Snapchat und Instagram. Damit gehören vier der fünf Top-Apps – für Android und iOS gleichermaßen – zu Mark Zuckerbergs Unternehmen. Weltweit landet die Haupt-Anwendung des sozialen Netzwerks auf der Spitzenposition, gefolgt von WhatsApp und dem Facebook Messenger.

Viel Zeit, viel Geld

App Annie zufolge gehörte Deutschland im Jahr 2016 zu den bedeutendsten zehn Ländern in Bezug auf die Umsätze, die mit Apps erzielt wurden. Insgesamt sollen hierzulande rund 700 Millionen Euro für In-App-Käufe ausgegeben worden sein. Auch in Bezug auf die Nutzungsdauer gibt es aus Entwicklersicht Positives zu vermelden: Durchschnittlich verbrachten die Deutschen 10 Prozent mehr Zeit mit Apps als noch 2015, im Schnitt etwa 90 Minuten pro Tag.

In Bezug auf Umsätze führte 2016 hierzulande die Dating-App Lovoo, gefolgt von Spotify, Tinder, Bild und Netflix. Bei Spielen gibt es keine Überraschung: Clash of Clans und Clash Royale führen das Feld an. Auf Platz drei landet Niantics und Nintendos Augmented Reality-Hit Pokémon Go. Es wird sich zeigen, ob zum Beispiel "Super Mario Run" in diesem Jahr in die Top Fünf vorstoßen kann, wenn das Spiel demnächst auch für Android erscheint. In Bezug auf soziale Netzwerke und Messenger sind hingegen keine Änderungen zu erwarten: Auch 2017 dürften WhatsApp und Facebook in diesem Bereich dominieren.