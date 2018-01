WhatsApp: Unter iOS könnt ihr Sprachnachrichten vor dem Senden anhören

Sprachnachrichten erfreuen sich unter einigen Nutzern von WhatsApp großer Beliebtheit, ersparen sie dem Absender doch das mühsame Tippen. Die Bedienbarkeit bietet bisher aber noch einiges an Verbesserungspotenzial. Eine bislang fehlende Funktion hat WhatsApp nun stillschweigend eingeführt.

Ab der Version 2.18.10 von WhatsApp für iOS ist es Nutzern möglich, Sprachnachrichten vor dem Versand noch einmal anzuhören, berichtet WABetaInfo. Tatsächlich handelt es sich dabei jedoch nicht um ein Feature, sondern um einen Workaround. Möglich ist dieser dadurch, dass Sprachnachrichten nun lokal gespeichert werden.

Sprachaufnahme abbrechen und anhören

Die lokale Speicherung führte WhatsApp ein, da eingehende Anrufe oder andere "Zwischenfälle" eine laufende Sprachaufnahme bisher unterbrochen und gelöscht haben. In Zukunft speichert der Messenger eure Aufnahme, sodass ihr sie anhören und versenden könnt, statt noch mal komplett von vorne zu beginnen. Dies könnt ihr euch zunutze machen, um eure Sprachnachrichten vor dem Versand abzuhören.

Alles, was ihr dafür tun müsst, ist eine Unterbrechung der Aufnahme hervorzurufen. Am einfachsten bewerkstelligt ihr das, wenn ihr während der Aufnahme auf den Namen des Empfängers tippt. Sobald ihr in den Chatverlauf zurückkehrt, könnt ihr euere Sprachaufnahme am unteren Bildschirm noch einmal abspielen und anschließend versenden oder löschen.

Aktuell soll dieser Trick nur in der iOS-Version von WhatsApp funktionieren. Das Update auf Version 2.18.10 könnt ihr euch im App Store herunterladen. Aber auch Nutzer von Android dürften nach einem der nächsten Updates von der Neuerung profitieren.