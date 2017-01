WhatsApp unterstützt ab sofort Nougat-Benachrichtigungen in vollem Umfang

Besitzer eines Smartphones mit dem Betriebssystem Android Nougat hatten zuletzt einige Probleme mit WhatsApp. Der Entwickler hat das Benachrichtigungssystem noch nicht auf die neue Firmware-Version angepasst – zumindest bis jetzt. Das Notification-Chaos soll in der aktuellen Beta des Messengers ein Ende finden, wie Android Police berichtet.

Mit dem Update auf Android Nougat hat Google neben vielen neuen Features auch das Benachrichtigungssystem überarbeitet: So lassen sich verschiedene Notifications einer App gruppieren und Antworten können geschrieben werden, ohne das Programm selbst zu öffnen. Diese neuen Funktionen soll gerade der beliebte Messenger WhatsApp mit dem aktuellen Release-Build noch nicht unterstützen. In der Beta wird aber offenbar fleißig an dem Support gewerkelt.

Verbesserung für Android Wear

Nach der Aktualisierung auf die WhatsApp-Beta Version 2.17.13 werden Nachrichten gruppiert, während zuvor wohl nur die jeweils letzte Mitteilung auf dem Startbildschirm angezeigt wurde. Zudem werde ein Fehler behoben, durch den eine über die "Quick Reply"-Funktion geschriebene Nachricht verschwunden ist, sobald Euch eine neue Message aus derselben Gruppe oder Konversation erreicht.

Nutzer eines Android Wear-Gadgets sollen in der WhatsApp-Beta ebenfalls sichtbare Verbesserungen erhalten: Auch die Benachrichtigungen auf entsprechenden Wearables seien überarbeitet worden. Schon in wenigen Wochen könnte die WhatsApp-Aktualisierung das Beta-Stadium verlassen und für den Release-Build ausrollen. Mit den Anpassungen der Messenger-App an Android Nougat folgen die Entwickler übrigens den neuen Guidelines von Google: Laut Android Police sei es für App-Programmierer nun verpflichtend, zum Beispiel das neue Notification-System zu unterstützen.