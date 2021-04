Letztes Jahr hat Facebook seinen Messenger erfolgreich mit Instagram zusammengeführt. Nun soll auch WhatsApp in den Messenger integriert werden. Erste Bilder auf Twitter und das Beta-Update 2.21 zeigen, wie WhatsApp-Chats in Zukunft aussehen könnten.

Facebook plant seit längerem, WhatsApp und seinen Messenger enger zu verknüpfen. Bis heute ist es jedoch nicht möglich, die Messenger miteinander zu verbinden. Erste Bilder geben nun einen Ausblick darauf, wie das Feature aussehen könnte. Laut WABetaInfo soll die zukünftige Verknüpfung zwischen WhatsApp und dem Messenger nicht verpflichtend sein.

#Messenger keeps working to support #WhatsApp chats 👀



⚠️ I forced this thread to be recognized as a WhatsApp conversation just to show how it will look when the feature is available, I haven't actually sent a message between the two services! pic.twitter.com/qtJuzO7Dgu — Alessandro Paluzzi (@alex193a) April 16, 2021

Messenger-Funktionen in WhatsApp-Chats?

Durch eine Manipulierung des Threads wurde die Unterhaltung im Messenger als WhatsApp-Konversation erkannt. Ein Zeichen dafür, dass die Umsetzung in Arbeit ist. Wie sehr sich der WhatsApp-Chat dadurch verändern wird, bleibt offen. WABetaInfo behauptet, dass einige Messenger-Funktionen auch in WhatsApp-Chats integriert werden sollen. Darunter beispielsweise Reaktionen auf eine Nachricht mit dem passenden Emoji.

Die WhatsApp-Beta 2.21 für iOS und Android gibt bisher keinen Aufschluss darüber, was an den Mutmaßungen dran ist. Stattdessen beinhaltet die Test-Version das sogenannte "Erwähnungsabzeichen" und selbstlöschende Nachrichten für alle Mitglieder einer Gruppe.

WhatsApp-Beta 2.21: Das sind die neuen Features

Das Erwähnungsabzeichen ist ein @-Zeichen, das hinter einer Nachricht auftaucht, in der ihr erwähnt wurdet. Ihr erhaltet in Gruppenchats dadurch einen viel besseren Überblick darüber, wann euer Name fällt und eure Meinung gefragt ist. Gerade in besonders großen Gruppen, in denen viel geschrieben wird und ihr mit dem Lesen kaum hinterherkommt, ist das Feature hilfreich.

Selbstlöschende Nachrichten mussten zuvor vom Ersteller einer Gruppe zugelassen werden. Mit dem neuen Update hat jedes Gruppenmitglied die Möglichkeit, selbstlöschende Nachrichten zu aktivieren oder deaktivieren. Der Admin einer Gruppe kann selbstlöschende Nachrichten optional erlauben oder verbieten.

Eine weitere kleine Anpassung wurde an der Gestensteuerung innerhalb der Nachrichteninformationen von WhatsApp durchgeführt. In die Info gelangt ihr, indem ihr eure Nachricht in einem Chat anwählt und oben rechts auf das Info-Icon beziehungsweise auf die drei Punkte klickt. Durch die Anpassungen des Updates verlasst ihr das Info-Fenster mit der Zurück-Geste schneller als bisher.

