WhatsApp: Versendete Nachrichten lassen sich womöglich bald zurückrufen

Die Entwickler von WhatsApp arbeiten offenbar an einer praktischen neuen Funktion. Wie der auf den Messenger spezialisierte Leak-Experte WABetaInfo via Twitter verrät, ist er in einer aktuellen iOS-Betaversion auf eine Option gestoßen, mit der sich versendete Nachrichten zurückholen lassen.

Vielleicht ist es Euch selbst schon einmal passiert: Ihr schreibt mehreren Freunden hintereinander per WhatsApp Nachrichten und bemerkt erst nach dem Absenden, dass Ihr bei der letzten Botschaft, den falschen Kontakt ausgewählt hattet. Je nach Inhalt kann das mehr oder weniger unangenehm sein, da sich die Nachrichten nicht zurückholen lassen. Letzteres könnte sich allerdings bald ändern, denn laut WABetaInfo arbeiten die Entwickler des Messengers an einer Funktion, mit der Ihr Eure versendeten Nachrichten auf den Geräten Eurer Kontakte löschen könnt.

Auch gelesene Nachrichten?

Wie der WhatsApp-Tester und Leak-Experte mit Screenshots aus der Beta belegt, ist die Option zum Zurückholen von Nachrichten im Menü aufgeführt, das sich öffnet, wenn Ihr eine Eurer Nachrichten lange antippt. WABetaInfo zufolge sollen sich so nicht nur Textbotschaften, sondern auch versendete Videos und Fotos zurückholen lassen.

Fraglich ist derweil aber offenbar noch, wann die neue Funktion zur Verfügung steht. In der aktuellen iOS-Beta, die dem Tester vorliegt, sollen sich auch Nachrichten löschen lassen, die vom Empfänger bereits geöffnet worden sind. Nach Ansicht von WABetaInfo könnte es sich dabei aber auch um einen Bug handeln. Sollte das Feature wirklich in die finale Version von WhatsApp Einzug halten, könnte es also sein, dass Ihr bei einer falsch versendeten Nachricht handeln müsst, bevor sie geöffnet wird.

Android- und Windows-Nutzer, die sich besonders für die neusten Updates von WhatsApp interessieren, können sich übrigens ebenfalls als Beta-Tester anmelden und auf diese Weise früher Zugriff auf neue Funktionen erhalten. Wie Ihr an die Vorab-Software kommt und was es noch zu beachten gibt, erklärt Euch Jan.