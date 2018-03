WhatsApp will GIF-Suche verbessern

Die Macher von WhatsApp überarbeiten offenbar die GIF-Suche. Künftig soll es noch einfacher werden, passende animierte Bilder zu finden, die ihr an eure Freunde schicken könnt. Es sei auch möglich, bestimmte GIFs vorzumerken und in einer Liste für den schnellen Zugriff zu sammeln.

In der aktuellen WhatsApp-Beta Version 2.18.93 für Android finden sich laut WABetaInfo Hinweise auf die Neuerungen für die GIF-Suche. Noch seien diese aber noch deaktiviert, sodass Tester keinen Zugriff darauf haben. Allerdings ist wohl schon einsehbar, was auf uns zukommt: Bald gibt es offenbar verschiedene Kategorien, durch die wir schneller das gewünschte GIF finden sollen. Aktuell sollen das sein: "Trending", "LOL", "Love", "Sad", "Happy" und "Dancing". Die Auswahl dürfte viele Stimmungen abdecken.

GIFs als Favoriten ablegen

Zudem versteckt sich in der neuen Beta auch eine Funktion, mit der ihr euch GIFs als Favoriten sichern könnt. Diese werden dann wohl aufgeführt, wenn ihr in der Übersicht auf das Stern-Icon tippt. So könnt ihr euch anscheinend einige Animationen direkt abspeichern und schnell auf diese zugreifen.

Wann die Neuerungen allen Nutzern zur Verfügung steht, ist noch unklar. Da die überarbeitete GIF-Suche wohl derzeit aber noch nicht in der Beta verwendet werden kann, stecken die Macher offenbar noch mitten in der Entwicklung. Womöglich rollt das Feature dann zuerst für Android-Nutzer von WhatsApp aus. Es ist wahrscheinlich, dass auch Personen mit einem iOS-Smartphone bedacht werden.