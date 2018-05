WhatsApp will sich mehr für Werbung öffnen

Zeigt uns WhatsApp künftig Werbung an?

Seit Facebook WhatsApp aufgekauft hat, gibt es immer noch eine Sache, die sich nicht geändert hat: Rentabel ist der Messenger nicht, denn Werbung wird in der App nicht angezeigt. Es sieht aber danach aus, dass sich das in Zukunft ändert.

Die Macher von WhatsApp wollen künftig offener gegenüber Werbung sein, hat David Marcus, Vizepräsident der Messaging Products von Facebook, im Gespräch mit CNBC verraten. Auf der F8 hat er wohl in diesem Zusammenhang erwähnt, dass es für Unternehmen nun möglich sei, mit Nutzern über den Messenger in Kontakt zu treten. Ob uns Firmen irgendwann in Zukunft ungefragt ihre neuen Produkte über WhatsApp anpreisen dürfen, geht aus der Quelle nicht hervor.

Keine unerwünschte Werbung?

Schon im März 2017 hieß es, dass die Entwickler von WhatsApp gemeinsam mit Unternehmen das Anzeigen von Werbung in der App testen. Schon zu diesem Zeitpunkt war von einer Möglichkeit für Firmen die Rede, Nutzer direkt über den Messenger anzuschreiben. Den Weg dafür hat der Social-Media-Riese bereits Ende August 2017 geebnet: Seitdem sind die Business-Features der Anwendung offiziell.

Nun ist aber unklar, wie weit Facebook gehen wird. Zum Zeitpunkt der Ankündigung der Business-Funktionen hieß es noch, dass ihr keine unerwünschte Werbung von Unternehmen erhalten werdet und diese zur Not – wie jeden herkömmlichen Kontakt – auch blockieren könnt. Sollte WhatsApp Werbung in Zukunft tatsächlich anzeigen, wäre noch zu klären, wie das Ganze genau aussehen könnte.

Womöglich gehört das Thema "Werbung" mit zu den Gründen, wieso mittlerweile auch der zweite Gründer von WhatsApp Facebook verlassen hat. Angeblich haben auch Differenzen zwischen Jan Koum und dem Social-Media-Riesen dazu geführt, dass beide Parteien in Zukunft getrennte Wege gehen.