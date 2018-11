Wie Amazon und Google: Plant Apple einen günstigen Streaming-Stick?

Apple könnte bald einen günstigen Streaming-Stick ähnlich Google Chromecast und Amazon Fire TV Stick auf den Markt bringen. Angeblich arbeitet das Unternehmen bereits an einem solchen Gerät. Auf jeden Fall gäbe es gute Gründe, die Produktpalette im Bereich Video-Streaming zusätzlich zum Apple TV nach unten zu erweitern.

Möglicherweise arbeitet man bei Apple an einem eigenen preisgünstigen Streaming-Stick, wie The Next Web berichtet. Den Informationen zufolge plant der iPhone-Hersteller bereits seit Längerem ein kostengünstiges Gerät zum Streamen von Videos, das gegen die etablierten Modelle von Amazon und Google antreten soll.

Kommt ein "Apple TV Stick"?

Wie weit die Arbeiten bei Apple an einem Streaming-Stick für kleines Geld tatsächlich vorangeschritten sind, ist derzeit unklar. Vielleicht sind derartige Überlegungen noch nicht einmal über ein frühes Planungsstadium und erste Konzeptzeichnungen hinausgekommen. Dabei erscheint eine mögliche Umsetzung solcher Pläne durchaus nachvollziehbar. Erstens würde Apple neben seinen verhältnismäßig teuren Set-Top-Boxen namens Apple TV und Apple TV 4K endlich auch ein kostengünstigeres Gerät zum Streamen von Filmen und Serien anbieten.

Zweitens wäre ein preisgünstiger Streaming-Stick auch ein prima Mittel, um den in Arbeit befindlichen hauseigenen Streaming-Dienst kräftig anzukurbeln. Diesen Grund dürfte insbesondere die Marketing-Abteilung im Hinterkopf haben. Denn der Erfolg des 2019 startenden Streaming-Angebotes hängt natürlich auch davon ab, wie viele Nutzer darauf überhaupt zugreifen können. Und ein günstiger Apple TV Stick (oder wie auch immer das Gerät dann heißen mag) würde sicherlich einige Abnehmer finden und Apples Streaming-Dienst zusätzliche Zuschauer bescheren.