Wie Apple: Google ersetzt das Pistolen-Emoji in Android

Google rüstet sein mobiles Betriebssystem ab: Das Pistolen-Emoji erhält unter Android einen neuen Look. Damit gesellt sich der Suchmaschinenriese zu anderen Unternehmen, die eine entsprechende Änderung bereits vorgenommen haben.

Mit einem Update wird das Android-Emoji, das aktuell noch eine Handfeuerwaffe zeigt, zu einer Wasserpistole, berichtet Emojipedia. Damit will Google aber wohl kein Zeichen gegenüber der US-Waffenlobby setzen, der Grund ist viel einfacher: Es sei das Ziel, die verschiedenen Plattformen so kompatibel zueinander zu machen wie möglich. Nutzer sollen also möglichst ähnliche Emojis sehen, egal welchen Dienst oder welches Emoji-Set sie verwenden.

Zwei Jahre nach Apple

Apple hat bereits im Jahr 2016 mit dem Update auf iOS 10 sein Pistolen-Emoji durch eine Wasserpistole ersetzt. So war der Schritt für Google also folgerichtig – Mitteilungen zwischen Nutzern mit iPhone und Android-Smartphone könnten immerhin falsch verstanden werden, wenn die eine Person eine Handfeuerwaffe sieht – und die andere eine harmlose Wasserpistole. Solche Situationen sollen künftig der Vergangenheit angehören.

Im Jahr 2018 haben bereits andere Plattformen Apple nachgeeifert: Unter den Emojis von Twitter und Samsung findet sich mittlerweile ebenso eine Wasserpistole. Derzeit halten wohl nur noch Microsoft und Facebook an einer "echten" Waffe fest. Vielleicht ziehen diese Unternehmen aber ebenfalls demnächst nach. Bis einschließlich 2015 war von den genannten Firmen übrigens Microsoft der Ausreißer: Während alle anderen Emoji-Sets Handfeuerwaffen beinhalteten, zeigten die Windows-Macher eine futuristische Elektropistole.