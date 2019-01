Wie Apple Watch Series 4: Fitnesstracker von Withings erstellt EKG

Im Rahmen der CES 2018 hat Hersteller Withings einen neuen Fitnesstracker enthüllt. Eine der Ausführungen hat ein Feature, das die Apple Watch Series 4 zumindest in Deutschland noch nicht bietet: eine EKG-Erstellung.

Die Withings Move ECG ist laut Pressemitteilung die erste Analoguhr mit smarten Funktionen weltweit, die ein EKG erstellen kann. So soll sie Vorhofflimmern und andere gefährliche Herzrhythmusstörungen erkennen, die eure Gesundheit unter Umständen stark beeinträchtigen können. Drei Elektroden sind im Gadget angebracht, um genaue Werte zu liefern. Zwei davon befinden sich in der Lünette an den Seiten, die ihr für eine Messung berühren müsst. Nach 30 Sekunden folgt das Ergebnis.

Mit Fitness-Zeiger

Das Design der Withings Move ECG präsentiert sich klassisch – nicht zuletzt durch das analoge Zifferblatt. Das runde Gehäuse hat dabei einen Durchmesser von 38 mm. Aufgrund des fehlenden Displays könnt ihr Ergebnisse des EKG sowie andere Fitness-Daten aber nur über ein gekoppeltes Smartphone mit der Health-Mate-App ablesen. Ein zweiter analoger Zeiger zeigt direkt auf dem Wearable an, wie viel Prozent eures Fitnessziels ihr schon erreicht habt.

Dem Hersteller zufolge beträgt die Batterielaufzeit bis zu 12 Monate. Eine noch längere Laufzeit von bis zu 18 Monaten erreicht offenbar die zweite Ausführung der Withings Move, die kein EKG erstellen kann. Der Preis für die Withings Move beträgt 69,95 Euro, ihr könnt das Wearable ab sofort beim Herstellers vorbestellen. In den Handel gelangt es ab dem 5. Februar 2019. Für die Withings Move ECG liegt die unverbindliche Preisempfehlung bei 129,95 Euro. Die Veröffentlichung soll im zweiten Quartal 2019 erfolgen.