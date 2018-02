Wie HomePod: Auch Sonos One kann Spuren auf Holz hinterlassen

Smarte Lautsprecher sind wohl nicht für Holz gedacht: Nachdem bekannt wurde, dass der HomePod weiße Abdrücke hinterlassen kann, wurde dies nun anscheinend auch beim Sonos One nachgewiesen. Der Hersteller hat sich dazu offenbar schon zu Wort gemeldet.

Wie beim HomePod können sich weiße Ringe auf ölbeschichtetem Holz an der Stelle bilden, an der ein Sonos One gestanden hat. Dies geht aus den Beobachtungen eines Redakteurs von der Webseite "Tom's Guide" hervor. In dem Vergleichsbild des Experten wird allerdings schnell klar: Der Abdruck des HomePod ist deutlicher als der des Konkurrenz-Lautsprechers zu erkennen. Zudem ist beim Sonos-Gerät kein kompletter weißer Kreis zu sehen, sondern vier leichte Abdrücke der Ränder.

Unsere Empfehlung Beats Solo3 Wireless

Sonos auf Spurensuche

Der Sonos One ist wie der HomePod mit einem Silikon-Standfuß ausgestattet, der offenbar eine spezielle Beschichtung aufweist. Diese sorgt für die Spuren auf dem Holz. Es gebe aber auch gute Nachrichten bei der Angelegenheit: Mit der Zeit sollen die Abdrücke bei beiden Geräten größtenteils wieder von selbst verblassen. Eine Reinigung mit einem speziellen Öl könne ebenfalls helfen.

Falls ihr euch einen der smarten Lautsprecher zulegen wollt, solltet ihr ihn nicht auf Holz abstellen. So verhindert ihr, dass es zu weißen Spuren auf euren Möbelstücken kommt. Natürlich könnt ihr auch beispielsweise eine Decke unter das Gerät legen. Sonos hat sich mittlerweile geäußert: Dem Unternehmen sei nicht bekannt, dass sein Lautsprecher Abdrücke hinterlässt. Die Angelegenheit soll nun untersucht werden.