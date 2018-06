Wie HTC U12 Plus: Künftige iPhone-Modelle könnt ihr womöglich drücken

Schaut Apple sich was von HTC ab? Es ist möglich, dass in Zukunft ein iPhone erscheint, das einen berührungsempfindlichen Rahmen besitzt – und dafür auf altbekannte Bedienelemente verzichtet. Einem Patent zufolge denkt Apple darüber nach, dass ihr eines der kommenden Apple-Smartphones drücken könnt.

Irgendwann in Zukunft könnte Apple beispielsweise die Tasten für die Lautstärke abschaffen. Wie AppleWorld Today berichtet, hat das Unternehmen ein Patent bei der zuständigen US-Behörde eingereicht, das ein iPhone zeigt, bei dem Aktionen durch Drücken des Rahmens ausgelöst werden können. Neu ist die Idee nicht: Schon etwa die Android-Geräte HTC U11 und HTC U12 Plus bieten mit Edge Sense so ein Feature.

Unsere Empfehlung Apple iPhone 8 + gratis AirPods für Junge Leute

Schafft Apple alle Tasten ab?

Allerdings ist auf der Zeichnung keine Taste an den Seiten des Smartphones zu sehen. Lediglich an der Oberseite des Geräts ist auf der Abbildung eine leichte Erhebung erkennbar – womöglich die Power-Taste. Dem Patent-Text zufolge ist Apple der Meinung, dass Tasten ein Gerät komplizierter machen und dessen Ästhetik beeinflussen.

Demnach ist Apple zumindest auf den Gedanken gekommen, noch mehr Tasten bei einem iPhone einzusparen. Noch ist der berührungsempfindliche Rahmen für iOS-Geräte aber nur ein Patent. Es ist also gar nicht sicher, ob der Plan wirklich in die Tat umgesetzt wird. Den ersten Schritt in diese Richtung hat das iPhone X jedoch bereits gemacht: Bei diesem Modell verzichtet der Hersteller erstmals auf einen Homebutton. Stattdessen können dessen Funktionen über Wischgesten ausgelöst werden. Ein ähnliches System wird mit Android P auch für Smartphones anderer Hersteller eingeführt.