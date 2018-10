Winamp kehrt 2019 zurück und will alle eure Musik abspielen

Manchmal kommen sie wieder. Die Totgeglaubten und Vergessenen. So offenbar auch Winamp. Der einst so beliebte Mediaplayer könnte 2019 im großen Stil zurückkommen. Ein konkurrenzloser Funktionsumfang soll dabei die Gunst der Nutzer erlangen – besonders auf mobilen Geräten.

Winamp 6 soll ein umfassendes Musikerlebnis als App für Android und iOS bieten. So lautet der Plan von Alexandre Saboundjian, dem CEO von Radionomy, wie TechCrunch berichtet. Radionomy hatte 2014 die Rechte an dem Mediaplayer erworben. Erst Mitte September 2018 tauchte im Netz die geleakte Version 5.8 für den PC auf, die auch einige Kompatibilitätsprobleme unter Windows 10 beheben soll. Die offizielle Veröffentlichung der App soll am 18. Oktober 2018 folgen. Dennoch liegt der Fokus künftig nicht auf der Anwendung für Computer.

Alles aus einer Hand

Stattdessen stehen mobile Geräte im Mittelpunkt bei der Entwicklung von Winamp 6. Die App soll 2018 für Android und iPhone erscheinen. Ziel sei es, das Streamen von lizenzierter Musik, Podcasts oder Radiostationen mit nur einer Anwendung zu realisieren. Die umständliche Suche nach Inhalten auf verschiedenen Plattformen soll künftig der Vergangenheit angehören.

Aufgrund der komplexen Thematik rund um Rechteinhaber und Lizenzen ist aber wohl noch ungewiss, ob die Entwickler diesen Plan auch so umsetzen können. Alexandre Saboundjian sieht die damit in Verbindung stehenden Verhandlungen nicht als das Hauptproblem. Vielmehr arbeite das Unternehmen daran, eine einwandfrei funktionierende App zu entwickeln, deren Suchfunktion mit einer riesigen Menge von Inhalten nicht überfordert ist. Unklar ist, ob der Player dann auch Ergebnisse von bekannten Streaming-Diensten wie Spotify oder YouTube Musik anzeigen wird.