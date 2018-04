Wird das OnePlus 6 schon Anfang Mai vorgestellt?

In letzter Zeit nehmen sowohl die mutmaßlichen als auch die offiziellen Informationen zum OnePlus 6 immer mehr zu. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass das Smartphone nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen wird. Einem neuen Gerücht zufolge könnte die Enthüllung bereits in einigen Wochen erfolgen.

Wie GizmoChina berichtet, ist ein Bild aufgetaucht, das den Erscheinungstermin des OnePlus 6 verraten soll. Wie ihr in dem am Ende dieses Artikels eingebundenen Tweet seht, zeigt das Bild ein verhülltes Smartphone. Darunter steht offenbar, dass die Enthüllung des Flaggschiffs am 5. Mai 2018 um 14 Uhr in Shenzhen erfolgen soll. Das rote Tuch, das über dem Smartphone hängt, spreche dafür, dass die Ankündigung von der chinesischen Webseite "JingDong mall" stammt. Denn diese sei für Teaser dieser Art bekannt.

Enthüllung im April ebenfalls denkbar

Sollte die Enthüllung in China tatsächlich zu besagtem Datum stattfinden, könnte der Hersteller das OnePlus 6 andernorts sogar Ende April erstmals vorstellen, spekuliert GizmoChina. Grund für diese Vermutung sei, dass OnePlus dazu neige, seine Smartphones zunächst außerhalb Chinas der Öffentlichkeit zu präsentieren. Beim OnePlus 5T geschah dies etwa in New York City. Die auf dem Bild angekündigte Vorstellung wäre nach dieser Logik also nicht die erste.

Neben zahlreichen Gerüchten gibt es auch bereits einige handfeste Informationen zum OnePlus 6. Unter anderem hat der Hersteller angekündigt, dass das Smartphone eine Notch erhält, die ihr optional aber verbergen könnt. Auch zu Prozessor und Speicherkapazität des Geräts hat sich das Unternehmen bereits geäußert.