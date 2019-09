Withings Move ECG ist da: Analoge Uhr kann Leben retten – wie Apple Watch

Ein Elektrokardiogramm erstellen lassen – einfach am Handgelenk: Mit diesem Feature will die Withings Move ECG Käufer überzeugen, die ansonsten vielleicht zur Apple Watch Series 4 gegriffen hätten. Ein Argument ist sicherlich der im Vergleich unschlagbare Preis für das Gadget.

Die Withings Move ECG ist die "erste analoge Armbanduhr der Welt mit integrierter EKG-Funktion", wie der Hersteller via Pressemitteilung bekannt gibt. Richtig gelesen: Das Wearable besitzt ein herkömmliches Zifferblatt, kein Display. Ab sofort könnt ihr die Uhr in den Farben Schwarz und Weiß erwerben. Der Preis liegt zum Release bei 129 Euro UVP. Zusätzlich bietet euch das Unternehmen auf Wunsch Extra-Armbänder in fünf verschiedenen Farben an: Grau, Gelbgold, Koralle, Minze und Seeblau. Der Preis für ein Armband aus Silikon beträgt 19,95 Euro.

Vorhofflimmern rechtzeitig erkennen

Dank des EKG-Features soll die Withings Move ECG auf Abruf Vorhofflimmern erkennen können. Withings zufolge wurde die Funktion in "Zusammenarbeit mit Kardiologen renommierter Einrichtungen entwickelt". Nutzer können den Zeitpunkt für ein EKG dabei selbst wählen: Sobald ihr Unregelmäßigkeiten im Herzschlag feststellt, müsst ihr lediglich einen Knopf an der Seite der Uhr drücken und den Finger auf die Lünette legen.

Nach 30 Sekunden hat die Withings Move ECG ein "medizinisch genaues EKG" angefertigt. Die Uhr speichert die so erhobenen Daten. Bei dem nächsten Kontakt mit dem Smartphone überträgt sie das EKG dann automatisch in die zugehörige App.

Withings Move ECG: Batteriewechsel nach einem Jahr

Der Durchmesser der Withings Move ECG beträgt 38 mm. Gehäuse und Lünette der Uhr sind aus Edelstahl. Außerdem ist Uhr wasserdicht bis zu einer Tiefe von 50 Metern. Die integrierte Batterie soll eine Laufzeit von bis zu 12 Monaten am Stück gewährleisten. Praktisch: Wenn sie alle ist, könnt ihr die Knopfzelle selbst auswechseln.

Der niedrige Preis der Withings Move ECG dürfte viele Nutzer überzeugen. Zum Vergleich: Die Apple Watch Series 4 mit EKG-Funktion ist erst ab 429 Euro erhältlich. Allerdings bietet sie auch einen deutlich größeren Funktionsumfang. Withings hat die Move ECG schon Anfang des Jahres 2019 offiziell angekündigt. Eigentlich sollte der Marktstart bereits im zweiten Quartal dieses Jahres erfolgen. Nun ist die Uhr also auch in Deutschland endlich erhältlich.