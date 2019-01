Withings Move: Günstige Uhr mit Fitness-Funktionen ab sofort bestellbar

Die Withings Move gibt es in zahlreichen Farboptionen

Aktivitätstracking, Schlafanalyse, eine lange Akkulaufzeit und viel Individualität: Die Withings Move bringt zahlreiche interessante Features mit – zum kleinen Preis. Die Uhr könnt ihr ab sofort bestellen.

Wer auf der Suche nach einem ständigen Begleiter für sein Handgelenk ist, aber nicht viel Geld ausgeben möchte, für den dürfte sich ein Blick auf die Fitnessuhr Withings Move lohnen. Das Wearable könnt ihr im Online-Shop des Herstellers für 69,95 Euro vorbestellen. Ein zusätzliches Silikonarmband kostet 19,95 Euro. Der Versand beginnt in vier bis fünf Arbeitswochen.

18 Monate Akkulaufzeit

Die Withings Move zeichnet eure Aktivitäten auf – ob beim Gehen, Joggen, Schwimmen oder Radfahren. Drückt ihr die Seitentaste etwas länger, startet ihr eine Trainingseinheit. Zudem aktiviert ihr so einen Chronographen und Connected GPS. Die Uhr zeigt in der Health-Mate-App später dann Dauer, Distanz, Höhe und Weg an. Wenn ihr die Armbanduhr nachts tragt, erfasst Withings Move automatisch Leicht- und Tiefschlafzyklen. Außerdem hält sie über den Schlaf-Index Dauer und Schlafqualität fest.

Eine Steckdose wird die Uhr nur selten aus der Nähe sehen: Die Akkulaufzeit liegt bei bis zu 18 Monaten. Kein Wearable erreicht laut Hersteller eine ähnlich lange Nutzungsdauer. Die Uhr ist zudem bis zu 50 Meter wasserdicht. Schwimmen, Duschen und Schnorcheln stellen entsprechend kein Problem dar.

Die Uhr gibt es in fünf verschiedenen Farben, darunter Schwarz, Blau und Coral. Ein Extra-Armband wird unter anderem in Gelb und Grau angeboten. In Kürze könnt ihr zudem eure eigene Withings Move zusammenstellen. Ihr bestimmt dann Design von Zifferblatt, Rahmen, Zeiger und Armband.