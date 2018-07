WM 2018: Mit diesem Videospiel beruhigt sich England-Star Harry Kane

Fußball-Star Harry Kane ist bei der WM 2018 in Russland bisher der treffsicherste Spieler. Eine Reporterin wollte wissen, was sein Erfolgsrezept sei. Der Kapitän antwortete, er würde ständig ein bestimmtes Spiel zocken, um herunterzufahren.

Bei der WM 2018 gibt es das große Favoritensterben: Deutschland, Spanien, Portugal und Argentinien sind längst ausgeschieden. Das könnte daran liegen, dass Manuel Neuer, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo und Co. zu wenig "Fortnite" zocken. Im englischen Team wimmelt es vor Fußballern, die das Game regelmäßig spielen – und England steht immerhin im Achtelfinale. "Fortnite" sei ein überragender Zeitvertreib zwischen den Spielen und helfe abzuschalten, sagte Angreifer Harry Kane laut GamesRadar in einem Gespräch mit BBC-Reporterin Gabby Logan.

"Fortnite" wie Urlaub mit den Jungs

Die WM fühle sich wie ein "Urlaub mit den Jungs an, in dem jeder 'Fortnite' spielt", so der 24-Jährige, der zudem erzählt, aktuell deutlich mehr zu zocken als zu Hause. Seine Teamkollegen Dele Alli, Kieran Trippier und Harry Maguire gelten ebenfalls als große Fans des Titels. Ein Blick auf die "Fortnite Tracker" von Kane und Alli zeigt auch: Beide waren in der letzten Woche deutlich erfolgreicher als zuvor.

England galt immer als Fußballnation, die regelmäßig vom Elfmeterpunkt versagt. Angeführt von Kapitän Harry Kane durchbrachen die "Three Lions" den Fluch nun und gewannen zum ersten Mal in der englischen WM-Historie ein Elfmeterschießen. Wie lange wir England noch in der Weltmeisterschaft sehen werden, können wir noch nicht sagen. Ganz sicher werden wir Harry Kane demnächst aber in der fünften Season von "Fortnite: Battle Royale" wiedersehen, deren Starttermin mittlerweile feststeht.