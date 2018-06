WM 2018: Mit diesen Apps verpasst ihr kein Tor

Endlich wieder WM und Fußball-Euphorie im ganzen Land: Damit ihr immer top informiert seid, auf der Arbeit kein Tor verpasst oder die schönsten Momente dieser kommenden WM 2018 in Bild und Ton immer wieder erleben und spielerisch zelebrieren könnt, kommen hier die Top-Fußball-Apps zur Fußballweltmeisterschaft 2018!

Vier Jahre können verdammt lang sein – selbst als amtierender Fußballweltmeister freuen wir uns wie Bolle auf die WM 2018 – dieses Mal in Russland: Anstoß ist am Donnerstag, den 11. Juni um 17 Uhr im Luschniki-Stadion in Moskau, wo der Gastgeber auf Saudi-Arabien treffen wird. Etwas früher einschalten lohnt sich: Als prominenter Fußballfan hat Robbie Williams die Ehre, das Weltfußball-Spektakel musikalisch zu eröffnen. Am Sonntag um 17 Uhr findet dann, ebenfalls in Moskau, die erste Begegnung unserer Weltmeister statt – und zwar gegen Mexiko. Nach den eher mäßigen Freundschaftsspielen gegen Österreich und Saudi-Arabien dürfte das Projekt Titelverteidigung besonders spannend werden. Aber Angstgegner Italien muss ja zuhause bleiben, ebenso wie unsere Nachbarn aus den Niederlanden, die sich auch nicht für die WM 2018 qualifizieren konnten.

Falls es auch euch versagt ist, alle Spiele live zu verfolgen – sei es, weil ihr arbeiten müsst oder noch ein Leben neben dem Weltfußball habt – dann verpasst ihr mit diesen Apps wenigstens kein Tor. Immerhin starten einige wenige Spiele werktags schon um 14 beziehungsweise 16 Uhr. Für alle anderen gilt: ARD bzw. ZDF einschalten, denn die beiden öffentlich-rechtlichen Sender teilen sich die Übertragungsrechte wieder. Pay-TV-Anbieter Sky zeigt insgesamt 25 Partien in Ultra-HD, also täglich ein Topspiel sowie alle Partien der deutschen Nationalmannschaft. Sky-Kommentator wird Wolff Fuss sein, während die ARD Tom Bartels ins Rennen schickt und das ZDF Oliver Schmidt und Bela Réthy.

Mit diesen Fußball-Apps verpasst ihr garantiert kein WM-Highlight

Für alle, die noch nicht überzeugt sind und Fußball lieber hören und lesen statt zu streamen, kommen hier die passenden Sport-Apps für euer Ballzauber-Kopfkino:

Die WM 2018 unterwegs streamen mit TV-Apps

Vielleicht steckt ihr noch in Bus und Bahn fest und verpasst den Anpfiff knapp auf dem Weg zum Public Viewing. Dann könnt ihr über die kostenlosen Fernseh-Streaming-Dienste wie Magine TV (als App für iOS und Android) oder Zattoo (auch als App für Android oder iOS) sowie Waipu nutzen (die App gibt es für Android oder iOS), um die Sender ARD und ZDF kostenlos auf dem Smartphone zu empfangen. Allerdings müsst ihr euch auf kleine Verzögerungen einstellen – und so kann es sein, dass Radiohörer oder Ticker-User neben euch bereits jubeln. Alternativ könnt ihr auch direkt auf über die ARD-Apps beziehungsweise die Web-Ansicht live.daserste.de beziehungsweise die ZDF-Apps oder zdf.de/live-tv das TV-Programm streamen. Aber auch hier kann die Übertragung ein paar Sekunden hinterher hinken.

Radio-Spielübertragungen für alle Deutschland-Spiele

Falls ihr die Spiele unserer Nationalmannschaft auf der Arbeit nicht sehen könnt, habt ihr vielleicht die Möglichkeit, sie heimlich in voller Länge zu hören: Der ARD-Hörfunk überträgt insgesamt 13 Begegnungen über die verschiedensten Radiowellen – UKW, DAB+ sowie über das Internet: Vom Eröffnungsspiel über die Partien in der Vorrunde mit deutscher Beteiligung, unser Achtelfinale und alle Spiele ab dem Viertelfinale. Über die Sportschau-App oder die ARD-Seite sportschau.de und gibt es darüber hinaus täglich frische Audio-Infos und Podcasts aus dem DFB-Quartier, darunter zum Beispiel auch die "WM in 90 Sekunden" für sprachgesteuerte Systeme wie Alexa, Siri, Google Assistent, Cortana oder Bixby.

Top WM-informiert mit der Sportschau-App

Bleiben wir doch gleich bei der Sportschau und ihrer App: Die gibt es für iOS und Android und lässt garantiert kein Tor, keine WM-News, keinen Spielbericht oder Livestream beziehungsweise Ticker aus. Hier findet ihr alles, was ihr zur WM in Russland wissen müsst – zum Lesen, Hören oder Schauen. Mit dem akustischen Tor-Alarm im Live-Ticker verpasst ihr keine Bude und könnt zudem Push-Nachrichten in der Statusleiste lesen. Außerdem erhaltet ihr Programmtipps zu Sportbeiträgen in Radio und TV.

Die Sportschau-App der ARD bietet euch alle WM-Highlights für Augen und Ohren. (© 2018 CURVED)

Die offizielle FIFA-App zur Fussball-Weltmeisterschaft 2018

Mit der offiziellen FIFA-WM-App könnt ihr Echtzeit-Benachrichtigungen zu euren Lieblingsteams verfolgen und Schlüsselmomente in der WM-Geschichte in Ton und Bild erleben. Mit dem offiziellen Spielplan habt ihr alle Begegnungen auf dem Schirm und könnt euch über alle 32 Teams informieren. Auch über das Gastgeberland Russland sowie die Stadien findet ihr einige Infos. Die Apps für Android und iOS stellen eine Ergänzung zu den üblichen Nachrichten und exklusiven Interviews von FIFA.com dar. Wichtig: Updatet die App kurz vor Anfpiff der WM am besten nochmal, um Echtzeit-Live-Statistiken für das Turnier und detaillierte Spieldaten, Taktiken und Aufstellungen für alle 64 Spiele zu erhalten.

Kicker, der Allrounder von der Dritten Liga bis zur WM

Die kostenlose Kicker-App für iOS und Android des gleichnamigen Sportmagazins informiert euch via Live-Ticker über alle Infos, News und Tore zur WM 2018. Ihr findet zudem Tabellen, Aufstellungen, Spielberichte und Push Notifications zu Topmeldungen vor. Auch Videos und Tippspiele stehen euch zur Verfügung.

Schnell und einfach informiert mit Toralarm

"Die schnellste App für Live-Ergebnisse rund um die WM 2018 in Russland", so nennt sich die beliebte App "Toralarm WM 2018" für iOS und Android. Sie braucht weder viel Platz noch Strom und lässt sich intuitiv bedienen. Aktiviert die Push-Benachrichtigungen für alle Spiele oder einzelne Länder und hört den Pfiff, sobald ein Tor fällt. Dank Spielplan, Blitztabelle und Nachrichten-Feed habt ihr auch alle wichtigen Infos rund um die Weltmeisterschaft 2018 auf dem Schirm – Aufstellung, Torschützen und interessante Statistiken inklusive. Dazu gibt es den Skill für Alexa und Google Assistant.

Panini-Sticker sammeln und tauschen wie damals – nur digital

Nostalgie und Sammelfreude kommt vielleicht mit der digitalen Version des kultigen Panini-Stickeralbums für Android und iOS auf: Sammeln, digital einkleben, tauschen und vervollständigen, so lautet auch hier die Devise. Das Panini Digital Sticker Album umfasst alle 32 Teams bei der FIFA Fussball-WM 2018. Sammeln könnt ihr noch bis zum 31. August! Während der WM gibt es zusätzliche Inhalte und Überraschungen. Außerdem könnt ihr mit Freunden eine Sammlergruppe gründen. Viel Spaß beim Sammeln und Tauschen!

Kicktipp bietet Tippspaß für die ganze Familie

Vielleicht habt ihr es verpasst, euch für das Tippspiel im Büro anzumelden. Dann holt euch noch schnell ein paar Freunde oder die Familie ins Boot und eröffnet eine mobile Tipp-Runde, auch wenn am Ende kein Einsatz dabei rumkommt. Kicktipp ist dafür die erste Wahl, weil die App für iOS und Android einfach und schnell zu handeln ist – selbst für Omi. Richtige Spieler können natürlich auch an öffentlichen Tippspielen teilnehmen und auf ein paar Euro hoffen.

Einmal Trainer sein – mit der FIFA World Cup App

Wem Sammeln und Tippen nicht reicht, der kann auch selbst zocken – über die Fifa Fußball App. Stellt euch eure persönliche Traum-WM-Mannschaft aus mehr als 550 aktuelle und frühere Fußballstars zusammen und tretet gegen Freunde oder virtuelle Gegner an, im Einzel- oder Mehrspieler-Modus. Den mobilen Taktik- beziehungsweise Zocker-Spaß gibt es sogar völlig gratis aufs Smartphone oder iPhone.