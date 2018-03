Wo ist Walter? Zu Ostern gibt es in Google Maps ein Easter Egg

Google Maps als Wimmelbild: Ostern 2018 steht die App im Zeichen eines speziellen Easter Eggs. So hat der Suchmaschinenriese die Hauptfigur aus der bekannten Kinderbuchreihe in seinen Karten versteckt. Viel Spaß beim Suchen!

Wenn ihr euch in Google Maps auf die Jagd nach Walter begeben wollt, stehen euch verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl. Ihr könnt "Wo ist Walter?" in der Browser-Version starten, aber auch in den Apps für iOS und Android. Wenn ihr das Smartphone zur Suche benutzen wollt, müsst ihr die App allerdings aktualisieren, wie in der Pressemitteilung zu dem Easter Egg zu lesen ist. Das Spiel steht vom 31. März bis zum Abend des 5. April 2018 zur Verfügung.

Abzeichen gewinnen

Um das Spiel "Wo ist Walter?" zu starten, klickt oder tippt ihr einfach auf die Option "Spielen", sobald ihr die Figur am Displayrand winken seht. Wenn ihr den Google Assistant nutzt, könnt ihr auf Smartphone oder Google Home auch einen Sprachbefehl zum Starten verwenden: "Ok Google, wo ist Walter?".

Wenn ihr Walter gefunden habt, schickt er euch an einen anderen Ort in Google Maps – und die Suche beginnt von vorne. Für das Finden der Figur mit der rot-weißen Zipfelmütze oder eines seiner Freunde erhaltet ihr außerdem ein Abzeichen. Neben Walter selbst könnt ihr Wilma, Weißbart, Wau und Terwal aufspüren. Erst kürzlich gab es in der Karten-App Super Mario als Easter Egg. 2016 war zum Geburtstag des Spiels Zelda bereits der Charakter Link zu finden.