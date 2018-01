Wolverine im Marvel-Universum: Kommt Hugh Jackman doch zurück?

Hat sich Hugh Jackman doch noch nicht endgültig entschieden? Offenbar ist sich der Schauspieler gar nicht mehr so sicher, ob er seine Karriere als Mutant Wolverine wirklich an den Nagel hängt. Womöglich stimmt ihn die Tatsache um, dass die X-Men künftig zum großen Marvel Cinematic Universe (MCU) gehören könnten.

Hugh Jackman könnte zumindest für ein Crossover zwischen den X-Men und den Avengers erneut seine Krallen ausfahren, berichtet We Got This Covered. Sebastian Stan, der in den "Captain America"-Filmen "Civil War" und "Winter Soldier" Bucky Barnes spielt, hat sich offenbar kurz mit dem Wolverine-Darsteller unterhalten. Dabei habe er ihm die Frage gestellt, ob Jackman doch noch den Mutanten Logan spielen wird. "Er sagte einige Dinge zu mir und ich belasse es mal dabei. Ich glaube, dass ich sonst Schwierigkeiten mit irgendjemandem kriege", soll Stan auf der Ace Comic Con verraten haben.

Thor will Jackman als Wolverine

"Ich fragte ihn, weil ich immer wieder darüber nachdenke, ob 'Logan' wirklich der letzte Wolverine-Film sein sollte [...] und er sagte zu mir, er denkt darüber nach und es sei ihm in den Sinn gekommen", berichtet Stan weiter. Zwar ist das keine offizielle Bestätigung für Jackmans Rückkehr als Wolverine, doch die Möglichkeit gibt es wohl noch.

Jackman selbst habe zwar gesagt, dass der Zug für ihn bereits abgefahren sei, dennoch würde er den Mutanten mit den Krallen gerne an der Seite von Captain America, Iron Man und Co. sehen – aber eher dann, wenn ein anderer Darsteller die Rolle für ihn übernimmt.

Offenbar ist Hugh Jackman aber nicht nur in den Augen der Zuschauer fest mit der Rolle des Wolverine verbunden. Laut We Got This Covered hat Chris Hemsworth, der im MCU den mächtigen Thor spielt, den Plan, Hugh Jackman ebenfalls von einer Rückkehr zu überzeugen. Womöglich knickt der 49-jährige Darsteller letztendlich doch noch ein – wenn auch nur für einen Crossover-Film mit den Avengers. Wünschenswert wäre es.