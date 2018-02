"Wonder Woman 2": Ist die Gegenspielerin von Diana nun bekannt?

Im krassen Gegensatz zu "Justice League" war "Wonder Woman" ein Riesenerfolg für Warner. Klar, dass da bald ein zweiter Teil her muss, der uns wohl im Herbst 2019 erwarten dürfte. Aber mit wem bekommt es Diana in "Wonder Woman 2" zu tun? Erste Gerüchte deuten eine äußerst gefährliche Gegnerin an.

Mit dem Release des Kinofilms "Wonder Woman" hatte Warner ein glückliches Händchen, in kürzester Zeit eroberte die kampfstarke Amazone Diana die Herzen der Zuschauer. Da ist es wahrlich kein Wunder, dass der Nachfolger schon in trockenenen Tüchern ist. Abermals wird Patty Jenkins Regie führen und natürlich schmeißt sich auch Gal Gadot wieder ins Superheldenkostüm. Allerdings wird sie sich diesmal deutlich besser wappnen müssen, denn auch ihre Gegenspielerin verfügt über außergewöhnliche Kräfte, die die von Wonder Woman sogar noch weit übersteigen.

Klauen und Zähne

Nun sind erste Gerüchte aufgetaucht, die darauf hindeuten mit wem es Diana in "Wonder Woman 2" zu tun bekommen wird: Es ist demnach keine Geringere als Dr. Barbara Ann Minerva, welche sich – zuerst nur in Vollmondnächten – in "Cheetah" verwandeln kann, ein äußerst gefährlicher Hybrid aus Frau und Leopard mit einzigartigen Fähigkeiten. Durch einen mehr oder weniger glücklichen Umstand, ist Dr. Minerva später dauerhaft als "Cheetah" unterwegs und muss ich nicht mehr zurückverwandeln. Allerdings hat sie es die meiste Zeit auf die goldene Peitsche von Wonder Woman abgesehen und die beiden liefern sich in dem Comics regelmäßig wilde Gefechte. Im oben eingebundenen Trailer zum Prügelspiel "Injustice 2" könnt ihr euch Cheetah gleich mal in Aktion ansehen.

Was kann Cheetah?

Cheetah ist sehr widerstandsfähig und kann sogar Faustschläge von Superman wegstecken. Zudem bewegt sie sich unglaublich schnell – nach dem Training mit "Zoom" fast so schnell wie er selbst –, ist sehr stark und kann bei Gefahr echte Leoparden zu Hilfe rufen. Es wird also für Diana mit Sicherheit deutlich schwieriger als im ersten Teil, aus dieser Auseinandersetzung als Siegerin hervorzugehen.