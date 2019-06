WWDC 2019 im Liveticker: Verkündet Apple wirklich das iTunes-Aus?

Heute ist es so weit: Die WWDC 2019, Apples Entwicklerkonferenz, startet in San Jose. Fragt ihr euch auch, was es Neues zur Software von iPhone, iPad und Mac gibt? Die Keynote von Firmenchef Tim Cook könnt ihr ab 19 Uhr hier im Liveticker von CURVED nachlesen.

WWDC 2019 Keynote: Antworten auf iTunes-Gerüchte und iOS13 erwartet

Apple-Chef Tim Cook hält die Eröffnungspräsentation (19 Uhr)

19.02 Uhr: So beginnt es also: Die WWDC 2019 Keynote wird erst mal mit einem kleinen Schwarz-Weiß-Video eingeleitet, das die Höhen und Tiefen des Entwickler-Daseins ehrt und mit den Worten endet: "While the world sleeps, you dream", zu Deutsch: "Während die Welt schläft, träumt ihr." – Wie passend für den Beginn einer Entwicklerkonferenz. Dann tritt Tim Cook auf die Bühne.

18.30 Uhr: Der offizielle Livestream zur WWDC-Keynote steht noch immer still. Doch wie Twitter-User vor Ort zeigen, füllen sich langsam die Plätze. In 30 Minuten geht es schließlich auch schon los!

Wir sind gespannt: Die WWDC 2019 beginnt heute wieder mit einer klassischen Eröffnungspräsentation von Apple-Chef Tim Cook, der die mit Spannung erwartete Entwicklerkonferenz einleitet. Denn trotz gerade erst aktualisierter Modelle der MacBook-Pro-Reihe und des iPod Touch, gibt es einige neue Themen auf der World Wide Developer Conference, auf die ihr euch schon freuen könnt.

Wie immer bietet Apple den Fans weltweit die Möglichkeit, die Keynote im Livestream zu sehen. Und natürlich könnt ihr das Event auch hier in unserem Liveticker verfolgen (ab 18.30 Uhr).

WWDC 2019 Themen: Das Ende von iTunes und ein App Store für Apple Watch?

Bekannt ist bereits, dass die Apple Watch noch unabhängiger vom iPhone werden soll. Mit watchOS6 würde die Apple Watch einen eigenen App Store erhalten, aus dem Nutzer Anwendungen herunterladen können. Bisher brauchte man immer ein iPhone, um Anwendungen auf der Smart Watch zu installieren. Das würde der US-Firma natürlich wesentlich mehr Nutzer eröffnen, insbesondere im Hinblick auf die sinkenden iPhone-Verkaufszahlen.

Neben der Apple Watch steht aber auch iTunes auf dem Programm. Es wird sogar spekuliert, ob das Unternehmen die Musik-App offiziell beenden wird. Was es mit diesen Gerüchten auf sich habt, erfahrt ihr hier.

WWDC 2019: Mit welchen Themen ihr sonst rechnen könnt

Da es sich bei der WWDC um eine Entwicklerkonferenz handelt, könnt ihr davon ausgehen, dass der Schwerpunkt auf der Software liegen wird. Traditionell wirbt Apple zu diesem Anlass für sein neues mobiles Betriebssystem. Möglicherweise erfahren wir also mehr über iOS13, das voraussichtlich im Herbst 2019 erscheinen wird.

Außerdem könnte es mehr Infos zu der geplanten Verknüpfung von iOS und macOS geben. Die beiden Systeme sollen zwar weiter eigenständig bleiben, doch sei laut einem Bloomberg-Bericht geplant, die Verbindung einfacher zu gestalten.