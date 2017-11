"X-Files: Deep State": Neues Akte X-Spiel für iOS und Android angekündigt

Ein neues "Akte X"-Spiel? Gibt es denn etwas zu feiern? Und ob! 2018 feiert die Mystery-Serie um Fox Mulder und Dana Scully 25 jähriges Jubiläum und pünktlich dazu soll auch ein spannendes Spiel für iOS- und Android-Mobilgeräte das Licht der Welt erblicken.

Das Game mit dem Titel "The X Files: Deep State" versetzt den Spieler laut 9to5Mac natürlich in die Rolle eines FBI-Agenten. Ihr dürft die spannende Geschichte also aus der gleichen Perspektive wie Scully und Mulder in der Serie und den Filmen erleben, auch wenn ihr keinen der beiden Charaktere steuern werdet. Gemeinsam mit "Agent Dale" müsst ihr Tatorte untersuchen, die nichts mit gewöhnlichen Tatorten gemeinsam haben und die unerklärbare Besonderheiten aufweisen.

"Die Wahrheit ist da draußen"

Zu euren Aufgaben soll das Sammeln von Beweisen, das Verhör von Verdächtigen und das Lösen von Rätseln gehören. Außerdem soll es offenbar monatlich neue Fälle geben, denn Spieler, welche diese Rätsel lösen, können der Beschreibung zufolge in eine Art Bestenliste gelangen.

Zeitlich ist "X-Files: Deep State" zwischen der neunten und zehnten Staffel der Serie "Akte X" angesiedelt und erzählt eine Geschichte rund um die Alien-Invasion und Verschwörungen der Regierung. Ebenso soll es aber auch in sich geschlossene Fälle geben, die hier und da auch Verbindungen zu Geschehnissen aufweisen können, die aus der Serie bekannt sind. Der Entwickler FoxNext Games habe außerdem versprochen, dass Spieler auch auf beliebte Charaktere aus der Serie "Akte X" treffen werden.