Xbox: Das sind die "Games with Gold" im November 2018

Microsoft hat bekannt gegeben, welche "Games with Gold" euch im November 2018 erwarten. Sowohl für die Xbox One als auch für Xbox 360 gibt es wie üblich jeweils zwei kostenlose Spiele. Die Xbox-360-Titel könnt ihr dank der Abwärtskompatibilität wie immer auch auf Xbox-One-Konsolen spielen.

Vom 1. bis zum 30. November 2018 könnt ihr euch im Rahmen von "Games with Gold" "Battlefield 1" kostenlos herunterladen. Dabei handelt es sich nicht etwa um den ersten Teil der bekannten Spielereihe. Die "1" im Titel bezieht sich auf den Ersten Weltkrieg, in dem der Titel spielt. Die meiste Zeit werdet ihr wohl im Mehrspielermodus des Ego-Shooters verbringen, denn dieser steht wie in den anderen "Battlefield"-Teilen deutlich im Vordergrund. Bis zu 64 Spieler gleichzeitig können sich in Multiplayer-Schlachten stürzen und dabei Waffen sowie Fahrzeuge aus dem Ersten Weltkrieg zu ihrem Vorteil nutzen.

"Assassin's Creed" gratis herunterladen

Der zweite Xbox-One-Titel unter den "Games with Gold" für November ist "Race The Sun" (16. November bis 15. Dezember). In dem Endless-Runner steuert ihr ein solarbetriebenes Raumschiff. Eure Aufgabe ist es in erster Linie, den zahlreichen Hindernissen auszuweichen, die euch im Verlauf eurer Reise das Leben schwer machen. Eine Partie endet, sobald euer Schiff zu Bruch oder die Sonne untergeht. Generell handelt es sich eher um ein Spiel für zwischendurch.

Das gilt für "Assassin's Creed" (1. bis 15. November für Xbox 360) nur bedingt. Auch der erste Teil der Spielereihe ist ein umfangreiches Spiel, in dem ihr als Meuchelmörder unterwegs seid. Gerade für Fans von "Assassin's Creed Odyssey" und "Assassin's Creed Origins" dürfte es interessant sein, zu erfahren, wie alles angefangen hat. Vom 16. bis zum 30. November wartet zudem das Action-Adventure "Dante's Inferno" auf Besitzer einer Xbox 360.