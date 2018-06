Xbox Game Pass: Das sind die neuen Spiele im Juli 2018

Neuer Monat, neue Spiele für den Xbox Game Pass: Im Juli baut Microsoft sein Games-Angebot weiter aus. Euch erwarten neun zusätzliche Titel, darunter "Fallout 3", "Warhammer: Vermintide 2" und "Elder Scrolls IV: Oblivion ".

Das Juli-Update des Game Pass wird schmutzig: In "DiRT 4", dem offiziellen Spiel der FIA World Rallycross Championships, geht es mit eurem Fahrzeug runter von der Straße und ab ins Gelände. Düster wird es zudem in "Fallout 3", das 200 Jahre nach einem Atomkrieg spielt. Großes Interesse dürfte auch "Elder Scrolls IV: Oblivion" wecken, das laut Microsoft zu den beliebtesten Rollenspielen aller Zeiten zählt. Das Trio ist direkt zum Monatsanfang verfügbar – genauso wie "Zombie Army Trilogy", "ABZU", " Shadow Complex Remastered" und "Human Fall Flat".

Passendes Produkt Microsoft Xbox One X

Mehr als 100 Titel im Xbox Game Pass

Ein bisschen mehr Geduld ist beim First-Person-Actionspiel "Warhammer: Vermintide 2" gefragt. Das Sequel wird erst am 11. Juli zum Katalog hinzugefügt. Bereits einen Tag vorher könnt ihr "Bomber Crew" herunterladen. Der strategische Flugsimulator spielt während des Zweiten Weltkriegs.

Bei dem Xbox Game Pass handelt es sich um so etwas wie eine Spiele-Flatrate für die Xbox One. Den Dienst bietet Microsoft seit 2017 an und erweitert das Angebot regelmäßig. Mittlerweile gibt es mehr als 100 Titel – darunter auch ganz frisch namhafte Titel wie "Fallout 4", "The Division" und "The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited". Im Juni stießen zudem "Wasteland 2" als Director’s Cut und "MotoGP 17" hinzu. Das Angebot könnt ihr 14 Tage lang kostenlos testen.