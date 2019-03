Xbox Live kommt für iPhone- und Android-Spiele

Anfang Februar 2019 gab es bereits das Gerücht, nun macht Microsoft ernst. Das US-Unternehmen hat kurz vor dem Start der Game Developers Conference den Grundstein für die breit angelegte Xbox-Live-Unterstützung von Smartphone-Spielen gelegt.

Microsoft veröffentlichte nun ein Software-Entwickler-Kit, das die Einbindung von Xbox Live in Smartphone-Spiele für Android und iOS ermöglicht. Verbinden Spielehersteller ihre Titel mit der Plattform, erhalten Gamer so Zugriff auf viele nützliche Funktionen. Spieler könnten The Verge zufolge beispielsweise auch Erfolge in Xbox Live ansammeln, die sie auf Smartphones errungen haben. Und das ist nur der Anfang.

Passendes Produkt Microsoft Xbox One X

Vielleicht sogar bald auf Switch und PS4?

Die Erfolge vom Mobilgerät wirken sich beispielsweise auch positiv auf den Gamerscore der Spieler aus, ganz genauso als spielten sie beispielsweise einen vollwertigen Titel auf der Xbox One X. Auch sollen auf dem Smartphone mit der Xbox-Live-Anbindung Freundeslisten, Clubs und sogar Familieneinstellungen verfügbar sein.

Die Verbindung von Android und iOS mit Xbox Live ist nur ein Teil von Microsofts Strategie seinen Dienst für Gamer auszuweiten. Dem Bericht nach denkt das Unternehmen auch über eine Integration auf der Nintendo Switch und sogar auf der Playstation 4 nach. Dass Sony Letzteres zulassen wird, ist zwar keinesfalls sicher, jedoch zeigt sich Microsoft einer solchen Lösung gegenüber offen. Wir dürfen gespannt sein, wann weitere Smartphone-Spiele Xbox Live unterstützen werden. Von Microsoft selbst entwickelte Titel arbeiten nämlich bereits mit der Plattform zusammen.