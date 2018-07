Xbox Live Ultimate Game Sale: "PUBG" & Co. deutlich reduziert

Besitzer einer Xbox One oder Xbox 360 können sich aktuell Spiele zu stark reduzierten Preisen sichern. Der Xbox Live Ultimate Game Sale läuft bis zum 30. Juli 2018 und bietet laut Microsofts Webseite Rabatte von bis zu 50 Prozent.

Schaut man sich die angebotenen reduzierten Spiele an, fällt auf, dass die Ersparnis teilweise sogar noch darüber hinausgeht: Bei "FIFA 18" für die Xbox One spart ihr aktuell etwa 67 Prozent (23,10 Euro). Wenn ihr Xbox Live Gold abonniert habt, kostet die Fußball-Simulation sogar nur 17,50 Euro. Ähnlich hoch fällt der Preissturz bei "NBA 2K18" aus, das es aktuell für 28 Euro (23,10 Euro mit Xbox Live Gold) gibt.

Unsere Empfehlung PlayStation Plus Mitgliedschaft | 12 Monate

Top-Titel zu Top-Preisen

Falls ihr euch eher weniger für Sportspiele, dafür aber umso mehr für das angesagte Genre Battle Royale interessiert, könnt ihr ebenfalls sparen: "PUBG" kostet derzeit 22,49 Euro bzw. 20,09 Euro. Das "Fortnite – Standard-Gründerpaket" erhaltet ihr für 23,99 Euro bzw. 20 Euro. Wer eher auf klassische Multiplayer-Shooter steht, bekommt die Gold Edition von "Call of Duty: WWII" für 41,99 Euo bzw. 35 Euro.

Ebenfalls interessant dürften für viele "Far Cry 5" für 52,49 Euro (mit Xbox Live Gold 45,49 Euro) und "Sea of Thieves" für 55,99 Euro sein. Zu beiden Spielen wurden vor Kurzem übrigens Erweiterungen vorgestellt: "Sea of Thieves: Cursed Sails" steht ab dem 31. Juli 2018 kostenlos zum Download bereit. "Far Cry 5: Lost On Mars" ist bereits erhältlich, setzt allerdings den Season Pass voraus. Ihr könnt den DLC aber auch einzeln kaufen.