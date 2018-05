Xbox: Microsoft stellt barrierefreien Controller vor

Microsoft hat den Xbox Adaptive Controller offiziell vorgestellt. Der wohl ungewöhnlichste je entwickelte Controller soll Menschen mit körperlichen Einschränkungen auf der Konsole und dem PC ein besseres Spielerlebnis ermöglichen.

Zocker mit Behinderungen können die Knöpfe, Sticks und Trigger sowie das Steuerkreuz des klassischen Controllers der Xbox häufig gar nicht oder nur für kurze Zeit bedienen. Microsoft wollte dieses Problem lösen und entwickelte ein Steuergerät mit einem integrativen Design. Dessen riesige schwarze A- und B-Tasten fallen direkt ins Auge. Das Duo lässt sich individuell belegen. Auch das Steuerkreuz fällt etwas größer aus als beim gewöhnlichen Pad.

Platz für reichlich Zubehör

Das war es auch schon mit den wesentlichen Bedienelementen. Der Xbox Adaptive Controller versteht sich vielmehr als Basis, an die verschiedenes Zubehör angeschlossen werden kann. Dafür stehen unter anderem einige USB-Ports und satte 19 3,5-Millimeter-Buchsen bereit. Damit Spielern mit eingeschränkter Mobilität der Einstieg in die Gaming-Welt erleichtert wird, kooperiert Microsoft mit Drittherstellern, die zum Beispiel Einhand-Joysticks, große Tasten und Knöpfe sowie Fußpedale anbieten. Spieler sollen sich so ein benutzerdefiniertes Controller-Erlebnis zusammenstellen können.

Der Controller ist exklusiv im Microsoft Store erhältlich und kostet 89,99 Euro. Ab wann genau die Besitzer einer Xbox One oder PC-Spieler mit Windows 10, die Neuheit kaufen können, verrät das Unternehmen nicht. In einer Pressemitteilung heißt es lediglich relativ vage: "später in diesem Jahr".