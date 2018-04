Xbox One: April-Update bringt neue Features mit

Weitere Features befinden sich aktuell in der Beta-Phase

Microsoft rollt für die Xbox One ein Update aus, das sich insbesondere mit Video- und Display-Einstellungen befasst: Die Konsole verfügt nun über einen "Auto-Low-Latency"-Modus, unterstützt die höhere Auflösung 1440p und hat FreeSync-Support sowie einen Tag-/Nacht-Modus.

Durch den "Auto-Low-Latency"-Modus der Xbox One springt euer Fernseher von alleine in den Game-Modus um, sodass ihr automatisch mit einer geringeren Eingabeverzögerung spielt. Das Feature muss von eurem TV unterstützt werden, was laut Microsoft aber auf die meisten Fernseher zutrifft. Zukünftig werden zudem AMDs FreeSync und FreeSync 2 unterstützt. Eine Funktion, die ihr vielleicht schon von eurem Computer kennt: Auf kompatiblen Bildschirmen profitiert ihr von minimiertem Bildschirmstottern und einer optimierten Eingabeverzögerung.

Passendes Produkt Microsoft Xbox One X

1440p für den PC-Monitor

Auf der Xbox One bekommt ihr durch das Update außerdem mehr Kontrolle bei der Auswahl der Auflösung. Der 1440p-Modus ist für Spiele gedacht, die eine Auflösung von 2560 x 1440 Pixel haben. Bisher standen euch auf der One X nur 4K UHD, 1080p und 720p zur Verfügung. Die Neuerung richtet sich laut Microsoft insbesondere an Spieler, die einen 1440p-PC-Bildschirm nutzen. Die Einstellung, sofern von eurem Ausgabegerät unterstützt, nehmt ihr im Menü unter "Display & Sound" und "Video Output" vor. Zuletzt hatte der Konzern bereits zahlreiche alte Spiele aufgehübscht.

"Mit der Share Controller-Funktion können Zuschauer mit einem virtuellen Controller, auch mit einem physischen Controller, direkt in Deinen Stream eingreifen", informiert Microsoft zudem über neue Optionen im Streaming. Auch die Share-Funktion überarbeiteten die Entwickler. Ihr teilt Screenshots und kurze Videos nun direkt auf Twitter. Das Dashboard-Design wechselt zudem, je nach Tageszeit, automatisch zwischen hell und dunkel.